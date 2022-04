"No confíes en nadie: Tras la pista del rey de las criptomonedas", el documental de Netflix que no te podes perder

No confíes en nadie_ Tras la pista del rey de las criptomonedas _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4 Netflix

Cotten, al momento de su muerte, parecía estar viviendo la vida de un magnate. Él y su esposa, Jennifer Robertson, viajaron por todo el mundo en aviones privados y visitaron lugares elegantes en París, Hawái y Marruecos.

El empresario de criptomonedas hizo compras cada vez más lujosas: un yate de US$600.000, un Lexus de alta gama, 17 casas en Canadá y un avión. Como muchos otros en la industria, enmarcó su empresa no solo como una herramienta financiera, sino como un cambio social radical. Así predicó el uso de criptomonedas en apariciones en podcasts y vídeos en YouTube. “Básicamente, quita la necesidad de una autoridad central. Entonces te deshaces de las tarifas. Y te deshaces de muchas de las regulaciones”, dijo en un podcast en 2014. “Es más o menos dinero de las personas para las personas”.

Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse en 2018, cuando el precio de Bitcoin colapsó. Los inversionistas intentaron retirar su dinero de Quadriga, pero a veces se enfrentaron a retrasos de un mes. Al igual que otros cambios de criptomonedas, Quadriga mantuvo sus fondos en las supuestas “carteras frías”, que son dispositivos de almacenamiento digital que no están conectados a Internet y que están protegidos contra el acceso ilegal. El inconveniente principal es que el único que conocía las contraseñas de las cripto bóvedas de la empresa era Gerry, y sabemos lo que le paso a Gerry.

Los "detectives" de Internet

Otro gran punto de este documental de 1h 30 min, es el papel activo de las victimas de QuadrigaCX, en su mayoría jóvenes que no temen reconocer que fueron en cierta forma victimas de su propia ambición. Esa que se dejo llevar por la idea de volverse millonarios de un día para el otro con el boom de las criptomonedas.

La pregunta clave fue ¿Esta Gerry Cotten realmente muerto? La misma se oye desde la voz de viejos conocidos de Cotten, de aquellos usuarios que no pudieron retirar su dinero, y de periodistas de "The Globe and Mail de Toronto".

Entre ellos se destaca el usuario QCXINT, quien oculto tras una máscara de zorro alentó la informal investigación que aumentó el temor de estar ante un fraude. Donde reaparecieron las dudas sobre la muerte de Cotten y las teorías conspirativas.

No confies en nadie Netflix.webp Netflix

Todo lo que va revelando el interesante documental dirigido por Luke Sewell, va decantando en una explicación final más simple de lo que se esperaba, donde son claves el fraude, la codicia y una cuota bastante alta de mala suerte.

El merito de "No confíes en nadie: Tras la pista del rey de las criptomonedas" es como analiza a Gerry Cotten y como el joven que falleció a los 30 años logró manipular y sostener una fortuna en base al engaño. Y después crear una intriga alrededor de su vida (y su muerte) para disponer de los fondos obtenidos de manera ilícita.