Cronenberg volvió a sus horrores

La trama muestra un futuro desolador pero a la vez organizado socialmente. La humanidad está evolucionando fisiológicamente pero aún no lo asume del todo, salvo por las estrellas de ese futuro, artistas de performances casi under que expresan la necesidad de explorar nuevas sensaciones con las mutaciones de sus cuerpos. “Tal vez la cirugía sea el nuevo sexo”, dice un personaje, y este es solo uno de los conceptos extrañísimos que los protagonistas, Viggo Mortensen y Lea Seydoux, expresan. Mortensen se luce como nunca en, sobre todo cuando investiga la oficina de “Registros de nuevos órganos”, ente kafkiano que tal vez sea una institución formal, o tal vez no, ya que todo lo relacionado con esta evolución no es enteramente legal. Ademas de los horrores a los que se somete voluntariamente la pareja estelar, la película tiene un trasfondo de policial fantástico con un detective que investiga organizaciones de individuos que abrazan su evolución física y se dedican a comer plástico. El climax es la autopsia de un niño que tal vez haya cambiado su organismo para digerir desechos industriales. “Crimes of the future” tiene el mérito adicional de estrenarse en un momento donde las antiguas audacias del director casi no serían aprobadas por la dictadura de la corrección política, de allí que haya que recibirla como una obra maestra fuera de época. Otro que también se supera a sí mismo es el músico Howard Shore, con una banda de sonido perfecta.