Antonio Banderas anunció que tiene coronavirus el día de su cumpleaños 60

"Hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad covid-19", escribió el artista nacido en Málaga (sur) en sus redes sociales, sin especificar si se encuentra en España.

"Me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", señaló el actor de "La máscara del Zorro", "Entrevista con el vampiro" y "Los reyes del mambo", entre otras.

En el comunicado, que acompañó con una foto suya de bebé en blanco y negro, agregó que aprovechará el aislamiento "para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años".

Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus.Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta.Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión.Un fuerte abrazo a todos.Antonio Banderas.