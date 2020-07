Bon Jovi en cuarentena: "Cada día es una oportunidad para escribir una canción"

I’m happy to hear and share your stories. Stay home! Write more!! Stay safe - JBJ#DoWhatYouCan View this post on Instagram I’m happy to hear and share your stories. Stay home! Write more!! Stay safe - JBJ #DoWhatYouCan A post shared by Bon Jovi (@bonjovi) on Apr 3, 2020 at 1:04pm PDT

Durante el último año y medio, antes de que la pandemia arrasara con la "normalidad", el músico oriundo de Nueva Jersey iba escribiendo sobre las "instantáneas" de su vida y dándole forma a un disco que aborda temáticas como el control de armas, la inquietud por el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra con desorden por estrés postraumático.

"Cuando decidí el nombre (del álbum) tenía dos cosas en mente: que es año presidencial y que ahora tengo una visión clara. Y aquí es donde estoy", afirmó intentando explicar que tras "This House is Not For sale", su anterior trabajo que tildó "muy personal", "´2020´ captura conversaciones".

"Puede que los temas sean densos, pero nunca tengo la sensación de que estoy generando una disputa en un mundo en el que o estás conmigo o estás contra mí", dijo.