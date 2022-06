Cuentos “incorrectos”, que vanal fondo de la conducta humana

Alejandra Laurencich: La protagonista de “Luzbel” más que mala o dañina, es una pobre mujer que busca agradar, llenar su vida con los likes de Facebook y con sus contactos en las redes. En forma opuesta la mujer de “El día menos pensado” se ve madura, inteligente, y de pronto se enfrenta a la desvalorización de su marido y su mejor amigo en comparación con otra mujer, y piensa, como una provocación, a ver qué pasa si yo también me visto como una gatita. No es todo blanco o negro sino que hay muchos matices entre las mujeres y los hombres. El día menos pensado se nos desbarata todo y nos encontramos frente a una realidad que no es la que esperábamos. Podría ser que estos cuentos contados por un hombre hicieran decir hoy por qué habla así de las mujeres. En mis cuentos, aunque los protagonistas no hacen cosas hoy políticamente correctas, son mirados con compasión y hasta con ternura porque el lector siente identificación. Eso nada tiene que ver con que la mujer es así o asá sino de cómo es el ser humano.

P.: El cuento “Let´s talk about it” se podría calificar de peronista...

A.L.: Más que tomar una posición, ese relato muestra que una gran mayoría de los argentinos nos vemos atravesados por el peronismo, tengamos mucho, poco o nada que ver con ese movimiento, sabemos que está ahí y que es una realidad. La protagonista dice que es algo tan argentino como el mate o el ahorro en dólares. Mostré una mujer que no tiene que ver con el peronismo, y que su familia está dividida por él, y que tiene que tratar de contarle a un chico inglés qué es y qué significa el peronismo.

P.: En los doce cuentos sobre mujeres, muchas están preocupadas, ansiosas y hasta, en un caso, claramente paranoica.

A.L.: Tienen la incertidumbre junto al ímpetu que las lleva a hacer cosas que, para otras, podrían ser desastrosas. El arriesgarse implica siempre esa incertidumbre. En los cuentos tomo esos momentos en que o se hizo algo que puede llegar a cambiarnos la vida o se descubre la vivencia interior en que aparecen las inseguridades, los miedos. Me interesan esos mundos interiores que no se dan a conocer y están en todos, esos infiernos nuestros que nos acompañan a diario. En “Merecido” una guionista va a escribir a un lugar idílico, una maravillosa finca junto al mar del productor de la película, pero ella no va sola, va con la carga de los mandatos de su madre, que siempre la ha desvalorizado, más sus propias persecuciones. Lo idílico se vuelve de terror.

P.: Durante buen tiempo dirigió una revista literaria, en tiempos difíciles para las revistas, y más aún las literarias, ¿qué le quedó de esa experiencia?

A.L.: Me dio un conocimiento cercano de la cantidad de movidas literaria que hubo en la última década, muchísimas autoras y autores nuevos, y todo lo que apareció como posibilidad editorial para el narrador o narradora, eso que se visibiliza, por ejemplo, en la feria de las editoriales independientes que ya tiene más de una década. Busqué mostrar la cocina de la tarea der escribir tanto como dar lugar a voces nuevas que tuvieran altura literaria, dar páginas a un mundo que se abría.

P.: Ahora, ¿en qué anda?

A.L.: A punto de sacar una nueva novela, “El imperfecto laberinto del amor”, título que saqué de un poema del escritor cordobés Alejandro Schmidt. Una historia de amor, salvaje, perturbado, que viene a ser la continuación de “Vete de mí”,novela que se reeditó hace poco.