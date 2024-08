Daddy Yankee anunció un nuevo e inesperado show en la Argentina

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee , regresará a la Argentina en noviembre, pero no para dar un show , sino para realizar una prédica evangélica en el Estadio de Chacarita Juniors , a través de la iglesia "Manantial de Bendiciones".

“Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’", había comunicado el compositor de hits como "Gasolina", "Despacito" o "Rompe".

No obstante, los fanáticos del puertorriqueño se sorprendieron este martes tras el anuncio de que el "Rey del Reggaeton" volvería al país este mismo año.

El nuevo show de Daddy Yankee en Argentina

El regreso de Daddy Yankee fue anunciado por la Iglesia “Manantial de Bendiciones”, quienes en su cuenta de Instagram confirmaron la presencia del músico.

El reggaetonero se presentará el 24 de noviembre de este año con entrada gratuita en el Estadio Chacarita Juniors, aunque en principio será únicamente en carácter religioso.

“Podrás disfrutar de este evento LIBRE Y GRATUITO el 24 de noviembre. ¡No te lo pierdas! ¡Trae tu donación de alimento no perecedero!”, aseguró la Iglesia comandada por los pastores Alberto Rey y Myriam.

La nueva vida de Daddy Yankee

Daddy Yankee anunció en 2023 su retiro de la música y el fin de su carrera artística para tomar un nuevo camino en su vida: se dedicará a la prédica evangelista.

La noticia fue anunciada por el propio cantante durante su último show de despedida en Puerto Rico, donde explicó a su público que dejaría los escenarios para transmitir el mensaje de Cristo.

"Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito", expresó el artista.

En ese sentido continuó: "Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo, y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo, me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él".

Por último, agradeció y destacó todo lo que vivó a lo largo de su carrera musical y reafirmó su decisión de tomar otro camino: "Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, por eso esta noche reconozco y no me arrepiento en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él", concluyó Daddy Yankee, ante un estadio lleno que lo felicitó por su decisión.