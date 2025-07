Darío Cvitanich y Chechu Bonelli confirmaron su separación tras 14 años de relación

Los rumores de que el amor se había terminado comenzaron hace un tiempo cuando ambos ya no se mostraban más juntos en redes sociales.

Las sospechas que el amor se había terminado comenzaron hace un tiempo cuando ambos ya no se mostraban más juntos en redes sociales e incluso algunos vecinos aseguraron que ya no lo veían al exdelantero frecuentar en el barrio donde vivía y retiraba a las hijas en otro lugar.

La noticia la confirmó en las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró haber conversado con el exjugador de Boca y finalmente aseguró estar separado. “No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación”, respondió el ex – Banfield y aseguró que “La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos”.