Dave Filoni y Lynwen Brennan reemplazan a Kathleen Kennedy como nuevos jefes de "Star Wars" en Lucasfilm

Filoni ha sido nombrado presidente y director creativo de Lucasfilm, y Brennan ha sido nombrado copresidente.

El universo de Star Wars e Indiana Jones queda nuevas manos de cara al futuro.

Kathleen Kennedy pondrá fin a sus 14 años en Lucasfilm y será reemplazada no por uno, sino por dos ejecutivos cuando deje Walt Disney Company este año. El director creativo Dave Filoni y la presidenta y directora general Lynwen Brennan liderarán la compañía detrás de Star Wars e Indiana Jones en su búsqueda de recuperar su impulso.

Filoni ha sido nombrado presidente y director creativo de Lucasfilm, y Brennan ha sido nombrado copresidente. Su tarea será encontrar maneras de mantener Star Wars fresca y relevante, así como gestionar a una base de fans que puede ser muy expresiva cuando percibe que una película o serie se desvía demasiado del canon. Filoni y Brennan reportarán a Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

Kennedy seguirá teniendo una relación con la empresa y se desempeñará como productora de las próximas dos películas cinematográficas del estudio, The Mandalorian and Grogu y Star Wars: Starfighter, que llegarán a los cines en 2026 y 2027. Seguirá otros proyectos de producción de forma independiente.

El paso de Kathleen Kennedy por el universo de Star Wars Kennedy es una productora muy respetada que colaboró estrechamente con Steven Spielberg durante muchos años, pero su paso por Lucasfilm ha tenido altibajos. Ayudó a seleccionar a J.J. Abrams para dirigir Star Wars: El Despertar de la Fuerza en 2015, que recaudó más de 2 mil millones de dólares, trayendo la franquicia de vuelta a la gran pantalla. Sus dos secuelas también fueron éxitos de taquilla, al igual que Rogue One: Una Historia de Star Wars, una aventura derivada.

Sin embargo, Solo de 2018, un intento de repasar los primeros años de Han Solo, fracasó en taquilla y sufrió una producción caótica durante la cual los directores originales, Phil Lord y Chris Miller, fueron despedidos y reemplazados por Ron Howard.

Mantener a los directores empleados ha sido una lucha constante para Kennedy, quien ha visto a figuras como Patty Jenkins, David Benioff y D.B. Weiss, y Taika Waititi anunciar sus propias películas de Star Wars que nunca se materializaron o fueron canceladas debido a diferencias creativas. Eso ha dejado a Disney con un vacío de siete años en las películas de Star Wars, que se llenará cuando The Mandalorian and Grogu se estrene en cines a mitad de este 2026. Indiana Jones and the Dial of Destiny, una secuela de 2023 de la longeva franquicia de acción, también fracasó en taquilla. Kennedy ha ayudado a que Star Wars se adentrara en el mundo del streaming, produciendo series exitosas como The Mandalorian y aclamadas por la crítica como Andor. Sin embargo, algunas de estas series fracasaron. The Acolyte, por ejemplo, fue cancelada tras una temporada. David Filoni y Lynwen Brennan los nuevos responsables del futuro de Star Wars Filoni es un veterano de Lucasfilm. En 2005, George Lucas lo seleccionó para construir el estudio de animación de Lucasfilm y creó su primera serie, Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels. Filoni es productor ejecutivo, director de episodios y guionista de algunas de las series de acción real de la compañía, como The Mandalorian y Ahsoka, y productor y guionista de The Mandalorian and Grogu. Brennan se unió a Industrial Light & Magic en 1999 y finalmente se convirtió en su presidenta en 2009. Más tarde se convirtió en presidenta y gerente general de Lucasfilm en 2024. Lideró la estrategia comercial de la empresa y las operaciones de franquicia y producción y supervisó la expansión de ILM.