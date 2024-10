David Fincher estará a cargo de la versión estadounidense de "El juego del calamar" para Netflix

El reconocido director supervisará la versión en inglés del programa, que tiene asombrosas similitudes con la propia película de Fincher, "The Game".

Se rumoreaba que el director de Fight Club y Gone Girl está involucrado en el programa distópico desde hace varios meses , y ahora Deadline ha informado que es "probable" que dedique su tiempo a la encarnación de la serie surcoreana en inglés en 2025.

Deadline también informa que la versión de Fincher del espectáculo será escrita por Dennis Kelly, conocido por Utopia y The Third Day, así como la versión cinematográfica de Matilda The Musical.