David Fincher pudo haber dirigido una película de "Harry Potter" pero fue rechazado: la razón detrás de la decisión

¿Cómo habría sido Harry Potter y la piedra filosofal por el director de Seven y El club de la pelea ? No lo sabremos ya que Warner Bros . rechazó el enfoque que David Fincher les ofreció cuando preparaban la adaptación de la famosa saga literaria de J.K. Rowling .

El cineasta ha revelado que tuvo la tentación de dirigir las películas del niño mago y sus amigos a quienes encarnaron Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grtint , pero su aproximación no convenció al estudio de cine.

"Me pidieron que fuera a una reunión y les contara cómo haría yo Harry Potter" , cuenta Fincher en una entrevista para Variety con motivo del reestreno de Seven por su 30 aniversario.

"Recuerdo que les dije que no quería hacer la típica versión limpia de Hollywood, sino algo que se pareciese más a [películas como] Withnail y yo (1978). Quería que diese miedo ", rememora el cineasta, aceptando que en Warner Bros. tenían en mente una aproximación más tradicional al material literario original, destinado al público juvenil.

"Lo que me dijeron que buscaban era más parecido a Tom Brown’s School Days [novela juvenil británica del siglo XIX, escrita por Thomas Hughes] mezclado con Oliver! [musical de Lionel Bart basado en Oliver Twist, de Charles Dickens]", concluye Fincher.

Fincher, que a finales de los noventa se había posicionado como un cineasta con mucho músculo formal, mirada propia y valentía visual con películas como Seven, The Game o El club de la pelea, no fue el único director que se contempló para arrancar la saga Harry Potter antes de decantarse por Chris Columbus. Nombres como Jonathan Demme, Mike Newell (que años después dirigiría Harry Potter y el cáliz de fuego), Rob Reiner o Steven Spielberg también se barajaron, entre muchos otros.