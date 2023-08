Demandan a Apple por adaptar sin permiso un libro para la película de Tetris

Dan Ackerman , autor del libro The Tetris Effect , presentó una demanda contra Apple , The Tetris Company y otras figuras claves en la producción de la película Tetris , acusándoles de plagio.

En su demanda, Ackerman plantea que, si bien tanto su libro como la película lidian con eventos basados en hechos reales, Tetris copia elementos como el tono, el enfoque y el planteo de la historia de The Tetris Effect , que se publicó en 2016.

El demandante asegura que, más allá de la investigación histórica, fue su idea original establecer la narrativa del libro como un thriller de espionaje de la Guerra Fría, en lugar de enfocarse en la creación del Tetris o en su jugabilidad. Lo mismo sostiene sobre utilizar la figura de Henk Rogers no solo como protagonista, sino como el héroe de la historia. Una premisa que Ackerman afirma que Apple copió en el guion de Noah Pink para la película de Apple TV+ .

Dan Ackerman, quien actualmente se desempeña como editor en jefe de Gizmodo, comenzó a trabajar en The Tetris Effect en 2014. En 2015, entrevistó a varios de los involucrados en la historia, quienes luego protagonizaron tanto su libro como la película de Apple. Entre ellos, Henk Rogers y su hija Maya, Alexey Pajitnov, el creador del Tetris, y Minoru Arakawa, cofundador de Nintendo of America.

Ackerman reclama una compensación económica

Para demostrar que Apple, The Tetris Company y los demás demandados plagiaron su libro, Dan Ackerman incluye distintas pruebas en la demanda. Una de ellas indica que la escena de la película Tetris donde se revela que la intérprete de Henk Rogers era un espía de la KGB solo pudo haber sido tomada del libro The Tetris Effect. Esto se debe a que fue una "invención narrativa" del escritor y no un hecho 100 % real.

Kevin Landau, abogado del autor del libro, le manifestó a Reuters que la demanda pretende "enmendar un agravio". Según la acusación de Ackerman, Apple y The Tetris Company violaron sus derechos de autor, compitieron deslealmente e interfirieron ilegalmente en sus relaciones comerciales. El autor reclama una compensación que sea, como mínimo, equivalente al 6 % del presupuesto de 80 millones de dólares del filme de Apple TV+. Esto se traduciría en, al menos, unos 4,8 millones de dólares.