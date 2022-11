Eruca Sativa celebra sus 15 años: disco nuevo, show en Obras y gira

En dialogo con Ámbito, Gabriel Pedernera contó acerca de como viven este presente, al que se suma una nominación a los Grammy Latino a Mejor Canción de Rock por "Día Mil".

Periodista: 15 años de carrera ya, ¿Se piensa mucho en los inicios cuando se llega a un numero así? ¿Se imaginaban un presente cómo el que tienen?

Gabriel Pedernera: Me toca en estos días ponerme un poco melancólico y no me gusta, pero la verdad es que por otro lado no lo puedo evitar porqué es un momento especial. Si me pongo a pensar en todo lo que paso en los últimos 15 años, lo que hemos vivido a nivel personal y a nivel profesional, la verdad es que no lo puedo creer. No sé si me imaginaba algo así cuando arrancamos, si me imaginaba un montón de cosas buenas. Desde el día uno fuimos por todo, le pusimos todo a nuestro laburo, a nuestras canciones, a los discos y a los shows que hacíamos, pero no me imaginaba tener este presente tan hermoso. Creo que superó un poco mis expectativas.

P.: ¿Les resultó más difícil arrancar viniendo desde Córdoba? Siendo que la difusión del Rock Nacional es en gran medida con base a lo que es Buenos Aires...

G. P.: En su momento lo vivimos como un desafío. Vivimos en un país muy centralizado, aunque creo que de alguna forma eso cambio respecto a cuando nosotros arrancamos. En ese momento realmente no había muchos proyectos viniendo particularmente de Córdoba, había muchas bandas del conurbano bonaerense, quizás algunas de de Rosario, pero de Córdoba en ese momento no había mucho. Nos tocó un momento en que quizás era llamativo, ya que mucha gente pensaba que solo había cuarteto y folcklore en Córdoba y no que podía surgir una banda de rock, por suerte eso ahora cambio para bien. Igualmente no creo que haya sido una desventaja para nosotros, al contrario, creo que nos impulso ya que era cómo un desafío. En un momento nos dijimos "tenemos que ir a vivir a Buenos Aires" porqué entendíamos que acá hay una industria más grande, ya sea lo que es prensa, festivales... Y nosotros queríamos aprender, era una forma de cambiar de una pecera chica a una mucho más grande. Sentíamos que lo necesitábamos como banda y a nivel personal creo que nos sumó un montón porqué la Ciudad de Buenos Aires es una de las más activas a nivel cultural del mundo. Se viven cosas muy intensas y se aprende un montón, por eso creo que para nosotros fue un impulso muy grande.

P.: ¿Hubiese sido distinto hoy con la masificación de las redes y las posibilidades de las plataformas de streaming de llegar instantáneamente a todos lados?

G. P.: Probablemente si, sobre todo porqué la gente consume la música de otra manera. En esa época teníamos My Space que era nuestra forma de comunicarnos con el exterior, más allá de nuestra ciudad, pero no era tan fuerte. Ahora la gente consume música exclusivamente vía streaming, antes la radio y la televisión eran más fuertes. Además de My Space teníamos Fotolog, o sea las redes sociales como concepto nosotros las tenemos desde el principio. O sea tampoco es que Eruca nació tan lejos en el tiempo, pero no estaba tan potente esto del streaming, así que posiblemente si hubiese sido distinto. Pero nada cambia la experiencia de vivir en una cuna cultural tan fuerte, cómo lo es Córdoba también, pero no hizo bien mudarnos a Buenos Aires porqué nos enseñó mucho como personas. Fue un cambio de vida grande, abandonar nuestros grupos de pertenencia nos permitió enfocarnos de otra manera. Estar lejos de nuestras familias, de los amigos y más te pone en otro lugar, te saca de la comodidad.

P.: Me imagino que tal vez los unió más como banda y les permitió concentrarse más en la música ¿No?

G. P.: Yo creo que sí, si nos hubiésemos quedado en Córdoba quizás hubiésemos estado, no desconcentrados, pero si más en otra. El hecho de estar los tres solos acá a disposición para entrarle con todo a lo que sea, eso sumó.

P.: Aunque ustedes son jóvenes todavía, tener 15 años de carrera ya los empieza a convertir en referentes para otras bandas ¿Cómo ven la escena musical actual y en particular del rock?

G. P.: La palabra "referente" me da un poco de calor, pero es verdad que más allá de que uno se siente joven y que en muchos aspectos recién esta arrancado, hay mucho camino recorrido y nosotros hemos visto muchas cosas. Muchas bandas que arrancaron con nosotros y se disolvieron, y eso quizás te pone en un lugar diferente. Pero más allá de eso no sentimos que la escena haya cambiado tanto, sigue habiendo chicos con el mismo entusiasmo que veíamos cuando nosotros arrancamos. Hay mucha gente haciendo música muy grosa, Argentina esta en un momento muy alto a nivel musical. Tenemos gente que nos representa muy bien en todo el mundo, artistas que la están rompiendo en todos lados, llenando canchas de fútbol y qué están diciendo cosas muy profundas. Es el caso de Wos, Ca7riel, Nicki Nicole, Lali, Tini... Más allá de que sean más rockeros o menos rockeros, a mí eso no me modifica. No soy de esos rockeros viejos que quieren que todo el mundo ande con campera de cuero y se suba a la moto, para mí no va por ahí. Estamos todos haciendo música y estamos en la búsqueda de una canción y eso nos pone a todos en el mismo lugar.

Me enorgullece ver a estos chicos, por ejemplo que Wos ahora vaya a meter otra cancha de fútbol antes de cerrar el año, después de meter dos canchas con 30 mil personas cada una. Es un pibe que tiene 25 años, no es una banda que arrancó en los noventa, es un chico que hace 10 años estaba en la escuela, y es muy groso lo que logró, lo que hace, lo que dice y transmite. Me parece que no esta viciado como otros personajes que quizás están dando una imagen que no esta buena. Me parece que es un chico que tiene los pies sobre la tierra y eso me enorgullece como argentino, o que se yo, el otro día vi a Nicki Nicole tocar en un festival en Francia y digo "guau, esta piba es re grosa". Tocó en el show de Jimmy Fallon, o sea esta haciendo cosas que son únicas, están rompiendo barreras que son increíbles y esas puertas que se abren al fin y al cabo son un poco para todos. Ponen a Argentina en el mapa y yo celebro lo que esta pasando con la música.

P.: Se vienen los Premios Grammy Latinos y están nominados a Mejor Canción de Rock ¿Qué significa para ustedes estar nuevamente nominados?

G. P.: Es un montón, es un orgullo que uno tiene poder representar en cierta forma al país y me pone muy contento ver que en esta ceremonia hay muchos artistas argentinos. Tener la posibilidad de compartir con ellos y que se forme esta especie de comunidad tan linda que es algo que hace mucho tiempo no pasaba. Cuando nosotros fuimos por primera vez en 2013 no había muchos argentinos nominados, no había la movida que hay ahora, entonces eso me alegra un montón. Poder compartir esto con toda esta gente que esta buscando un lugar en esa vidriera tan grande. Cómo experiencia es espectacular.

P.: Esta semana sacaron un single nuevo y hay un disco de versiones en el horizonte ¿Cómo surgió esa idea?

G. P.: Salió una canción que se llama "Afuera", que es una canción que a mí particularmente me mata, la versionamos y la grabamos en el estudio completamente en vivo. Decidimos meternos al estudio a disfrutar, a buscar canciones y ver que nos fluía, y la verdad es que termino saliendo un disco del cual estoy super orgulloso. Siento que es un trabajo muy real y visceral, que nos une como banda y me encanta que así sea. Originalmente nos metimos a grabar un par de canciones y terminamos grabando un disco entero en 5 días, totalmente en vivo en la sala como se hacía antes, sin ningún tipo de posproducción loca. Hoy los disco medio que se hacen en la computadora y nosotros nos metimos sin más que nuestros instrumentos y las ganas de pasarla bien, y el resultado me encanta. Se genero algo super interesante que fundamentalmente nos hizo bien, fue una experiencia hermosa y eso a la hora de hacer un disco es un montón. Así que salió "Afuera", ahora va a salir otro single dentro de poco y el disco va a salir en diciembre. Nos llena de alegría haber podido editar dos discos en un año, porqué hace poquito salió "Primavera en vivo en la Ballena Azul". No pensábamos sacar ningún disco este año y de repente salieron dos, así que es una alegría enorme.

P.: Me imagino que lo que fue la pandemia y esos casi dos años de incertidumbre hizo que quieran salir con todo ¿No?

G. P.: Nos hizo querer conectar de otra manera, que la palabra conexión no signifique Zoom. Yo creo que todavía no caímos en cuenta de lo que hemos vivido, fue una locura total, el mundo se detuvo de alguna manera. Creo que nos va a llevar un par de años entender la magnitud de lo que vivimos y hacer este tipo de cosas, poder conectarnos desde lo espiritual, lo amoroso y la música. Sobre todo cuando la palabra distancia estuvo muy presente en los últimos años, es una bendición poder estar vivos y poder hacer lo que más nos gusta.

P.: Se viene el show en Obras y la gira ¿Cómo se están preparando para eso? ¿Y qué puede esperar la gente que los vaya a ver?

G. P.: El de Obras va a ser muy especial porqué la primera vez que tocamos en Obras fue en 2017 festejando nuestros 10 años en ese momento y ahora nos toca festejar los 15 en el mismo lugar. Va a tener todos los condimentos, esto de volver a encontrarnos juntos en un lugar tan hermoso y mítico, poder tocar música, saltar, disfrutar y bailar. También va a tener ese componente melancólico de lo que hemos pasado y vivido en estos 15 años, toda la gente que hemos conocido, las canciones que hemos tocado... Particularmente creo que va ser un show muy emotivo. Respecto a la gira elegimos ciudades muy especificas, porque sabíamos que no íbamos a tocar mucho este año. Pero queríamos volver a casa, queríamos ir a Córdoba si o si, ir a Rosario, a Santa Fe y se sumó Villa Carlos Paz que tiene un teatro increíble. Desde antes de la pandemia que teníamos ganas de hacer una gira de teatros y finalmente se da este fin de año y lo vamos a disfrutar mucho. Obviamente la excusa va a ser el festejo pero para ese momento ya va a estar el disco en la calle y va a ser muy lindo poder disfrutar de la reacción de la gente, eso es algo muy valioso. Sobre todo porque cuando sacamos "Seremos Primavera" no pudimos presentarlo, casi que no pudimos tocarlo en vivo, esta bueno que esta vez el disco va a salir y vamos a poder ver la reacción en vivo del público.

Eruca Sativa se prepara para una gira por sus 15 años que comenzará en el Estadio Obras y recorrerá Rosario, Córdoba, Santa Fe y Carlos Paz.