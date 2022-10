Los Arctic Monkeys explican la conexión entre todos sus discos

Desde el lanzamiento del álbum debut "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" en 2006 y "Favourite Worst Nightmare" de 2007 la banda ha coqueteado con el rock de garage ("Humbug" de 2009), el rock'n'roll que llena estadios con "AM" de 2013 y jams tranquilos de inspiración lunar con "Tranquility Base Hotel & Casino".