Disney anuncia el regreso del programa de Jimmy Kimmel tras su suspensión

El conductor volverá al aire luego de que Disney pausara temporalmente el show tras sus declaraciones sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Disney anunció que el programa del actor y comediante Jimmy Kimmel, volverá a trasmitirse tras haber sido " suspendido indefinidamente". Durante su monólogo del lunes pasado en la cadena ABC, Kimmel afirmó que la "pandilla MAGA" intentaba obtener beneficios políticos a raíz del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un debate en la Universidad del Valle de Utah

Qué dice el comunicado de Disney sobre el regreso del programa Jimmy Kimmel Live! Este lunes, Disney emitió un comunicado sobre la reanudación del programa de Jimmy, (Jimmy Kimmel Live!) y justificaron el porqué de la suspensión previa: "El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar la situación en un momento tan delicado para nuestro país. Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes" explicaron.

image El comunicado de Disney, sobre el regreso del programa Jimmy Kimmel

Sin embargo, a pesar de explicar los motivos de la suspensión y vuelta rápida del programa, Disney no aclaró si Kimmel, abordaría la controversia en su regreso. La cadena retiró el programa el 17 de septiembre, dos días después de que el conductor de 57 años, dijera que "los conservadores estaban intentando ganar puntos políticos con la matanza".

Jimmy Kimmel, conductor de uno de los programas más vistos de EEUU Kimmel comenzó su trayectoria como conductor de radio en Seattle, y Los Ángeles. Hoy, es uno de los anfitriones de entrevistas nocturnas más longevos en la historia televisiva de EEUU, tanto, que durante los últimos veranos se ha tomado vacaciones siempre por tres meses.

barack-obama-jimmy-kimmel-trump Jimmy Kimmel juntó a Barack Obama en su programa El actor, comediante y conductor de 57 años, dice estar en el final de su carrera: "Creo que este es mi último contrato, me da pena decirlo, porque ahora todo el mundo se ríe de mí; cada vez que lo pienso, resulta que no es así", declaró Kimmel a Los Angeles Times en 2024. "Todavía me quedan un poco más de dos años de contrato, y eso me parece bastante bien, me parece suficiente" dijo.

