Disney+: la serie de drama y romance que alcanzó su temporada 20 y no pasa de moda

Disney + es, sin duda, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Esto no es sorpresa para nadie, ya que cuenta con un extenso catálogo de películas y series de calidad.

Las series por lo general no suelen durar mucho tiempo, ya sea porque no tuvo la calidad suficiente como para seguir desarrollándose o porque el guion no lo permitía. Sin embargo, existen excepciones.