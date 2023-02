Disney+: películas y series que llegan en marzo

Puedes hacerlo Chang

Gira en torno a Chang (Bloom Li), un alumno de escuela secundaria de 16 años que toca en la banda de la escuela y que le apuesta a la estrella de básquetbol escolar que podrá hacer una volcada para la celebración anual del Homecoming (tradición festiva estadounidense de recibir con actividades a los exalumnos de una escuela y dar la bienvenida a los nuevos para celebrar el comienzo del año). La apuesta lleva al muchacho de 1,72 de estatura a aprender los saltos que necesita para hacer una volcada e impresionar a la chica de sus sueños, Kristy, y finalmente ganarse la atención y el respeto de sus compañeros de escuela. Pero antes de poder lograrlo, deberá reexaminar todo lo que sabía sobre sí mismo, sus amistades y su familia. Estreno 10 de marzo.

image.png

Moon Girl y Devil, el dinosaurio

Basada en los exitosos cómics de Marvel, Moon Girl y Devil, el dinosaurio trata de las aventuras de la supergenio de 13 años Lunella Lafayette (Diamond White) y su tiranosaurio de 10 toneladas Devil Dinosaur (Fred Tastasciore). Después de que Lunella trae al dinosaurio a la ciudad de Nueva York por error, el dúo trabaja en conjunto para proteger del peligro a Lower East Side. Estreno: miércoles 15 de marzo. Nuevos episodios.

Bono & The Edge: A SORT OF HOMECOMING con Dave Letterman

En Bono & The Edge: A SORT OF HOMECOMING, con Dave Letterman Morgan Neville, realizador ganador de un premio Oscar, registra la primera visita de Dave Letterman a Dublín para pasar tiempo con Bono y The Edge en su ciudad, visitar Dublín y unirse a los dos músicos de U2 en un concierto totalmente diferente a lo que hicieron hasta ahora. Estreno 17 de marzo.

image.png

The Mandalorian temporada 3

Los viajes del mandaloriano por la Galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin (Pedro Pascal), un viejo cazarrecompensas solitario, se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la Galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con antiguos aliados y hará nuevos enemigos mientras continúa su viaje junto a Grogu. Estreno: miércoles 1 de marzo. Nuevos episodios todos los miércoles.

Abriendo el Juego con Robin Roberts

Robin Roberts regresa con otra temporada de conversaciones íntimas con un nuevo grupo de mujeres icónicas de Hollywood. Cada episodio es un debate profundo y perspicaz que da testimonio de increíbles viajes de autorrealización. Estreno: miércoles 15 de marzo. Temporada 2 completa.

Voces en Ascenso: La Música de Wakanda Por Siempre

El compositor ganador de un premio Oscar Ludwig Göransson y el director Ryan Coogler han colaborado con músicos y artistas de todo el mundo para crear la banda sonora de PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE. Voces en Ascenso: La Música de Wakanda Por Siempre llevará a la audiencia detrás de la música de la secuela mostrando cómo el dúo de Göransson y Coogler amplió los límites de lo que puede ser una partitura y banda sonora de Hollywood. Estreno: miércoles 29 de marzo. Temporada completa.

Mickey Mouse Funhouse

La segunda temporada de Mickey Mouse Funhouse muestra a Mickey, Minnie y sus amigos -Daisy, Donald y Goofy- subiendo por las Escaleras A Cualquier Lugar de la Funhouse hacia mundos aún más fantásticos de aventura e imaginación. Estreno: miércoles 29 de marzo. Temporada completa.

image.png

Doogie Kameloha, M.D.

Cuando Walter (Alex Aiono), el primer amor de Lahela (Peyton Elizabeth Lee), regresa de su gira mundial de surf, no es el mismo novio del que ella se despidió meses atrás. Pero ella tampoco es la misma chica. Eso se vuelve evidente cuando Lahela conoce a un chico en una moto todo terreno, Nico (Milo Manheim), y se enfrenta a una decisión: luchar por lo que sabe es verdadero o darle una nueva oportunidad al amor. Todo se complica por las presiones de ser una médica adolescente. Por suerte, Lahela tiene a su familia, a sus compañeros de trabajo y a su mejor amiga, Steph (Emma Meisel), que están siempre para apoyarla. Estreno: viernes 31 de marzo. Temporada 2 completa.