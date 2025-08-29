La serie policial de Disney que conquistó a todos en la plataforma con su particular historia







Esta divertida comedia rápidamente se abrió paso en la plataforma y atrajo al público de todo el mundo.

La divertida serie protagonizada por Kaitlin Olson en Disney+.

Disney + es una de las plataformas de streaming que más ha crecido en los últimos años. Su catálogo cuenta con películas y series de todos los géneros y para todos los públicos. Además de las usuales propuestas infantiles, podemos encontrar todo tipo de thrillers, dramas y comedias.

Una serie muy disparatada es, sin dudas, High Potential: Detective inesperada. El director es Drew Goddard, quien hizo la violenta adaptación de Daredevil para Netflix. Sin embargo, esta producción es todo lo contrario. Es bastante luminosa y tiene más de comedia que de drama.

High Potential La divertida serie ya está disponible en Disney+.

De qué trata High Potential: Detective inesperada La protagonista es Morgan, quien trabaja como empleada de limpieza en el departamento de policía de Los Ángeles. Mientras hace su trabajo de noche, distraída, escuchando música con los auriculares tira accidentalmente una caja de investigación y caen algunas fotografías. Su mente obsesiva la hizo meterse a averiguar cómo podría resolverlo, cuáles son las contradicciones del crimen y al entenderlo, cambió la pizarra de los policías.

Esto hizo enojar a los oficiales, pero luego de su explicación, se dieron cuenta de que tenía razón y estaban abordando de mala manera la investigación, por lo que consideran convertirla en una nueva consultora. Morgan tiene una personalidad fuerte, es madre soltera de tres hijos, no tiene filtros para expresarse y su alto coeficiente intelectual la convierte en obsesiva e incapaz de continuar hasta no resolver los enigmas.

Daniel Sunjata (Detective Karadec)

Amirah J (Ava)

Deniz Akdeniz (Lev "Oz" Osman)

Judy Reyes (Selena)

Javicia Leslie (Daphne Forrester)

