La galardonada serie documental narra la historia del cuarteto de Liverpool desde el punto de vista de sus protagonistas e incluye un noveno episodio inédito.

Disney+ confirmó la fecha de estreno de la serie documental The Beatles Antología , será el 26 de noviembre. En dicha fecha se estrenarán los tres primeros capítulos.

A treinta años de su lanzamiento original, la producción fue restaurada y remasterizada e incorpora un noveno episodio inédito. Los capítulos se lanzarán en tres entregas consecutivas: el 26 de noviembre los primeros tres, el 27 los siguientes tres y el 28 los tres finales.

Los ocho episodios originales de The Beatles Antología recorren el legendario camino que comienza en Liverpool y Hamburgo y que pronto cautiva al mundo. En ellos se da vida a las historias atemporales: desde la Beatlemanía , la llegada revolucionaria de la banda a Estados Unidos,

su papel al frente de la contracultura de los años 60, su exploración espiritual en India hasta su separación. Y, a lo largo de toda la serie, el constante hilo conductor: la música, siempre la música. A su vez, el noveno episodio incluye imágenes inéditas entre bastidores de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cuando se reunieron entre 1994 y 1995 para trabajar en The Beatles Antología y reflexionar sobre la vida que compartieron como The Beatles.

La restauración de la serie documental fue supervisada por el equipo de producción de Apple Corps, que trabajó junto con Wingnut Films y Park Road Post, de Peter Jackson, junto con Giles Martin, que creó nuevas mezclas de audio para la mayor parte de la música.

Además, el 14 de octubre será publicada por Apple Corps Ltd. y Chronicle Books la edición del 25° aniversario del libro The Beatles Anthology. A su vez, a partir del 21 de noviembre serán lanzados por Apple Corps Ltd./Capitol/UMG los álbumes de “THE BEATLES ANTHOLOGY” que comprenden 191 canciones e incluyen nuevas mezclas de los singles exitosos como “Free As A Bird” y “Real Love”, canciones ganadoras de Premios Grammy, revitalizadas por su productor original, Jeff Lynne, usando las pistas separadas de la voz de Lennon.

Las dos nuevas mezclas se presentan junto al single de la banda “Now And Then”, la última canción de The Beatles, ganador en los Premios Grammy 2023. Los tres singles fueron creados a partir de demos caseros rudimentarios que John grabó en la década de 1970, posteriormente completados con partes vocales e instrumentales registradas por Paul, George y Ringo. El video musical original de “Free As A Bird” también fue restaurado.