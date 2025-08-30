Disney+ estrenará "Chad Powers", su nueva comedia protagonizada por Glen Powell







La misma tratará sobre la historia de un jugador de fútbol americano universitario. La serie será lanzada el próximo 30 de septiembre.

Disney+ trae una nueva comedia, enfocada en el deporte, la presión por el estrellato y el rol de los medios. Disney+

La plataforma de streaming Disney+ estrenará - el próximo 30 de septiembre - Chad Powers, una nueva comedia deportiva encabezada por Glen Powell, reconocido por su papel en Top Gun: Maverick.

El proyecto nació a partir de una idea del exjugador Eli Manning y gira en torno a la historia de Russ Holliday, un joven quarterback universitario cuya falta de disciplina lo lleva a perder su lugar en el deporte. Es así que para intentar reconstruir su vida, el protagonista adopta una nueva identidad: Chad Powers, y busca redimirse en un modesto equipo del sur. La historia también pone el foco en la presión mediática sobre los atletas y en el rol del periodismo en la construcción de la opinión pública.

El deporte como eje de la nueva comedia de Disney+ El eje narrativo sigue a Holliday, que tras ver desplomarse su carrera decide transformarse en Chad Powers. Esa reinvención personal lo obliga a confrontar sus errores y a replantearse qué significa realmente el éxito. Con un equilibrio entre comedia y drama, la serie busca mostrar las dificultades de la fama y el desafío de encontrar identidad en un ámbito tan competitivo como el deportivo.

El reparto incluye a Perry Mattfeld como Ricky, la asistente del equipo con un papel clave; Quentin Plair en la piel del entrenador Byrd; y las actuaciones de Wynn Everett y Steve Zahn en roles que completan el entramado narrativo. Cada personaje aporta una visión distinta sobre la superación y las tensiones que atraviesan tanto la vida profesional como la personal en el deporte de alto nivel.

La filmación se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2024 bajo la supervisión de Michael Waldron y el propio Powell como cocreadores. La dirección estuvo en manos de Tony Yacenda y Payman Benz, quienes recrearon con detalle la atmósfera del sur de Estados Unidos. La serie tiene su origen en un sketch de ESPN+, lo que refuerza su carácter innovador y atractivo para la audiencia.

"Chad Powers": tráiler oficial y fecha de estreno La serie se estrenará en algunas regiones el próximo 30 de septiembre. La misma se podrá ver desde la plataforma de streaming Disney+. Chad Powers _ Official Teaser _ Hulu El tráiler oficial de la serie protagonizada por Glen Powell. HULU

