Netflix anunció el inicio del rodaje de la nueva película de Santiago Mitre con Verónica Llinás y Peter Lanzani

El film es un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que pacíficamente comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos , sin advertir que esos pequeños grupos estaban dando origen a una forma inédita de resistencia civil en el corazón de la dictadura argentina.

Tras la nominación al Premio Oscar por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto, sobre el cual señaló: “Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde .”

Peter Lanzani, que protagonizó Argentina, 1985 junto a Ricardo Darín, ahora se pone en la piel de uno de los personajes más oscuros de su carrera, destacó: “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble . Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético.”

“Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso”, expresó Verónica Llinás sobre el desafío de interpretar a una madre en busca de su hijo.

Por su parte, Agustina Llambi Campbell, productora de La Unión de los Ríos, agregó: “Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad; por la posibilidad de trabajar junto a un elenco y equipo de viejos y nuevos cómplices, con un talento y entrega sin igual; por acompañar la visión y liderazgo de Santiago en un nuevo capítulo de su indispensable camino como cineasta y por la generosa e incondicional confianza de Netflix. En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine.”