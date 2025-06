Disponible en Prime Video: la emotiva película de Channing Tatum y su perro que está basada en hechos reales

En la plataforma de streaming perteneciente a Amazon, conocida como Prime Video , existe un amplio catálogo de películas y series para ver y recomendar. La mayoría de las producciones son altamente calificadas por la crítica especializada, y además, esta plataforma se caracteriza por contar con títulos que no se encuentran en otras.

Resulta que Lulú no es una perra fácil de domar y menos desde que no está con su dueño. Tan agresiva y traviesa es, que ha mandado a varios cuidadores a la sala de emergencia. Según Briggs es "un demonio". No obstante, después de muchas divertidas peripecias y luchas con ella, al final el soldado termina ganándose la confianza del animal.