Disponible en Prime Video: la serie de misterio juvenil perfecta para maratonear

Un drama lleno de incógnitas donde nada es lo que parece y todo se vuelve cada vez más extraño. La serie que está siendo furor en Prime Video.

Prime Video se distingue por combinar producciones de calidad, adaptación de obras literarias y tramas que juegan con lo sobrenatural y lo emocional, ideales para observar de corrido una temporada. Recientemente, la plataforma acaba de incorporar una nueva serie que promete atrapar a los aficionados por el misterio adolescente.

La serie se llama "Refugio", y está basada en la novela de Harlan Coben. Está dirigida por Edward Ornelas, Christina Choe, Deborah Kampmeier y Patricia Cardoso. Entre el elenco hay nombres conocidos como Jaden Michael y Constance Zimmer, y su temática combina el drama juvenil con misterio: desapariciones, secretos del pasado y un ambiente suburbano que parece tranquilo pero no lo es.

De qué trata Refugio, la atrapante serie de Prime Video Refugio sigue a Mickey Bolitar, un joven que tras la repentina muerte de su padre y el ingreso en rehabilitación de su madre, se traslada a vivir con su tía Shira en Kasselton, Nueva Jersey. En su primer día en la escuela descubre que una nueva alumna, Ashley Kent, ha desaparecido, lo que lo arrastra a descubrir una red de secretos en la aparentemente apacible comunidad.

Con la ayuda de sus amigos Spoon y Ema, Mickey comienza a descubrir pistas que conectan desapariciones antiguas, leyendas locales y traumas familiares. El entorno parece tener algo oculto, y apenas al principio ya se siente que algo de lo que no se habla podría ser lo más peligroso, ¿qué tiene que ver la pérdida de su padre con los misterios del pueblo?

Prime Video: tráiler de Refugio Embed - Refugio | Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de Refugio Jaden Michael (Mickey Bolitar)

Constance Zimmer (Shira Bolitar)

Adrian Greensmith (Arthur Spindell)

Abby Corrigan (Ema Winslow)

Tovah Feldshuh (Bat Lady)