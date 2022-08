Inquietantes testimonios de presuntas victimas de Armie Hammer salen a la luz

Un tráiler, publicado el miércoles por Discovery, incluye a dos de las presuntas víctimas de Hammer dando entrevistas frente a la cámara y compartiendo capturas de pantalla de mensajes y audio de notas de voz que afirman haber recibido del actor.

“Mi apuesta iba a implicar aparecer en tu casa y atarte por completo e incapacitarte y poder hacer lo que quisiera con cada agujero en tu cuerpo hasta que terminé contigo", indica unos de los mensajes.

La docuserie también muestra un mensaje en el que Hammer supuestamente le escribió a una mujer que es "100% caníbal" y una nota escrita a mano que dice: "Te voy a morder".

El documental fue producido en conjunto con Casey Hammer, quien es la tía de Armie Hammer y nieta de Armand Hammer, el hombre de negocios que hizo la fortuna familiar en el negocio del petróleo.

“Estoy a punto de revelar los oscuros y retorcidos secretos de la familia Hammer”, dice Casey en el tráiler.

La historia de la familia Hammer

La reciente controversia que acaparó los titulares de Armie Hammer no es la única que afecta a la notable familia. En 1920, el tatarabuelo del actor, Julius Hammer, fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado después de que un jurado lo declarara culpable cuando murió la esposa de un diplomático ruso a quien él le practico un abortó. En 1955, Julian Hammer, el hijo de Armand Hammer, mató a un hombre dentro de su casa de Los Ángeles por una deuda de juego, pero alegó defensa propia y los cargos fueron desestimados.

En 2015, Casey Hammer publicó un libro, "Sobreviviendo a mi derecho de nacimiento", en el que alega que su padre, Julian, abusó sexualmente de ella cuando era niña.

En cuanto a Armie, la caída en desgracia del actor se produjo durante la pandemia cuando aparecieron en las redes sociales los supuestos mensajes que había enviado a las mujeres y luego se convirtieron en una historia continua en los medios.

Fue acusado por primera vez de abuso sexual a principios de 2021 a través de capturas de pantalla de mensajes en los que supuestamente describía sus fetiches caníbales. Una mujer, representada por la abogada Gloria Allred, acusó a Hammer de violación, lo que llevó a LAPD a realizar una investigación.

Hammer ha negado enérgicamente todas las acusaciones de abuso sexual, afirmando que todas las interacciones con las mujeres fueron consensuadas.

Las acusaciones provocaron que la carrera de Hammer en Hollywood cayera en picada y el actor fuera retirado de su agencia, WME, luego de ser eliminado de una serie de proyectos, incluida la comedia romántica de Jennifer López, "Shotgun Wedding"; el thriller “Billion Dollar Spy”; la obra de Broadway, “The Minutes”; y la serie de Paramount Plus “The Offer” sobre la realización de “The Godfather”.

Hammer, que saltó a la fama con "The Social Network" y "Call Me By Your Name", apareció recientemente en "Death on the Nile" de Disney, que terminó de rodar antes del escándalo.

House of Hammer _ Official Trailer _ discovery+.mp4 Discovery+

House of Hammer se estrena en Discovery+ el 2 de septiembre.