Donald Trump apuntó contra los programas de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon: "Serán los próximos en irse"







La noticia llega tras el anuncio de que el programa The Late Show With Stephen Colbert terminaría en mayo de 2026.

Trump volvió a apuntar contra los presentadores.

Donald Trump atacó a los presentadores de programas de entrevistas nocturnos Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, prediciendo que serán los "próximos" después de que se anunció que The Late Show With Stephen Colbert terminaría en mayo de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Poco después de la noticia, Trump celebró en las redes sociales, escribiendo: “Me encanta que Colbert haya sido despedido” y que “su talento era incluso menor que sus índices de audiencia”.

Sin embargo, Colbert recibió el apoyo de su compañero presentador Kimmel, quien compartió en Instagram: "Te quiero, Stephen. Que se jodan tú y todos tus Sheldons, CBS" (en referencia a la franquicia The Big Bang Theory).

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el miércoles (6 de agosto), el presidente de Estados Unidos comentó en persona sobre el final del Late Show y volvió a decir: "Colbert no tiene talento".

Luego mencionó a Fallon y Kimmel, quienes han criticado a Trump en el pasado, y dijo: "Fallon no tiene talento, Kimmel no tiene talento. Son los siguientes, según tengo entendido, se van a ir", comentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Acyn/status/1953211916958220407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953211916958220407%7Ctwgr%5Eb31e00deef6937b0d65a59511e3d892eda0f61a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ftv%2Fdonald-trump-says-jimmy-kimmel-and-jimmy-fallon-are-going-to-be-gone-after-colbert-cancellation-3883430&partner=&hide_thread=false Trump: Colbert has no talent. Fallon has no talent, Kimmel has no talent. They are next. They are going to be going. You know when Howard Stern went down? When he endorsed Hillary Clinton pic.twitter.com/U5nGeQvVx4 — Acyn (@Acyn) August 6, 2025 El anuncio del fin del programa de Stephen Colbert El mes pasado, Stephen Colbert, un crítico acérrimo de Trump, anunció el fin de su longevo programa y el retiro de la franquicia del Late Show. El presentador asumió el control del programa en 2015, de manos de David Letterman, quien lo había presentado desde su creación en 1993. Se rumorea que la cancelación estaba relacionada con la fusión entre la empresa matriz Paramount y Skydance, que necesitaba ser ratificada por la Administración Trump. Aunque CBS afirmó que la medida se tomó por “razones puramente financieras”, muchos han especulado que se hizo para facilitar la fusión.