Netflix elimina "Alguien está mintiendo": ¿Hasta cuándo estará disponible?

Basada en la popular novela de Karen M. McManus, la serie de misterio adolescente se despide del catálogo de la plataforma de streaming este noviembre.

Dirigida por Erica Saleh, la producción combina misterios, secretos y drama en una historia donde cualquiera puede ser el culpable.

Netflix , la plataforma de streaming más popular, continúa renovando su catálogo , un proceso que forma parte de su estrategia de mantener el contenido atractivo para sus suscriptores. Sin embargo, esta actualización también significa que varias series y películas dejarán la app .

Entre ellas, se encuentra la producción "Alguien está mintiendo" , basada en la novela de Karen M. McManus . La apuesta dirigida por Erica Saleh , que atrapó a miles de espectadores con su combinación de misterio, suspenso y drama adolescente, se despide en los próximos días.

Esto se debe a la política de licencias de la compañía, que otorga derechos temporales a la mayoría de los títulos que no son originales, obligando a Netflix a decidir si renueva la licencia o elimina el contenido. A continuación, conocé los detalles.

La serie se desarrolla en el instituto Bayview , donde cuatro estudiantes, Addy, Cooper, Bronwyn y Nat e, están involucrados en un misterioso caso que cambiará sus vidas para siempre.

Embed - Alguien Está Mintiendo | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Todo comienza cuando Simon , conocido por haber creado, junto a su amiga Janae, un polémico sitio web de chismes llamado "About That" , muere de manera inesperada luego de sufrir una reacción alérgica mientras están todos en detención .

Sin embargo, la policía revela que no fue un accidente y que cada uno de sus compañeros tenía un posible motivo para querer verlo fuera de escena. La tensión aumenta cuando un usuario anónimo empieza a filtrar nuevos secretos en la página, exponiendo mentiras, traiciones y conflictos que nadie imaginaba.

Así, los jóvenes deberán enfrentarse a sus propios secretos y colaborar para descubrir quién está detrás del asesinato, mientras lidian con la presión de la escuela, la opinión pública y la sospecha constante de que cualquiera de ellos podría ser culpable.

La producción fue estrenada el 7 de octubre de 2021 en Peacock y llegó a Netflix al año siguiente. Sin embargo, en enero de 2023, la compañía la canceló después de dos temporadas, y el próximo 16 de noviembre se despide de su catálogo para siempre.

Reparto de "Alguien está mintiendo"

Annalisa Cochrane como Addy Prentiss.

Chibuikem Uche como Cooper Clay.

Marianly Tejada como Bronwyn Rojas.

Cooper van Grootel como Nate Macauley.

Barrett Carnahan como Jake Riordan.

Jessica McLeod como Janae Matthews.

Mark McKenna como Simon Kelleher.

Melissa Collazo como Maeve Rojas.

Sara Thompson como Vanessa Clark.

Otras series y películas que se van de Netflix en noviembre 2025

