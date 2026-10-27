"Dune: Parte tres": la película dirigida por Denis Villeneuve presentó su tráiler final + Agregar ámbito en









La conclusión impresionante de la épica trilogía esta protagonizada por el nominado al Oscar Timothée Chalamet.

La cinta llega a los cines en diciembre.

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentaron el tráiler final de Dune: Parte tres, la épica conclusión de la saga dirigida por Denis Villeneuve.

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La película está protagonizada por el nominado al Oscar Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, la nominada al Oscar Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, con la nominada al Oscar Charlotte Rampling, con Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y el ganador del Oscar Javier Bardem.

De qué trata Dune: Parte tres La película se ambienta casi dos décadas después de que Paul Atreides tomara el control del Imperio. Convertido ahora en un implacable Emperador, Paul debe enfrentar las consecuencias de su reinado a medida que regresan antiguos aliados, surgen nuevas y aterradoras amenazas, y la traición acecha entre las sombras. Atormentado por visiones del colapso imperial y la reaparición de su amor perdido, Paul se ve envuelto en una vasta conspiración, con Chani en el corazón del misterio. Mientras se gesta una rebelión y sus enemigos se acercan, Paul deberá afrontar el verdadero costo del poder y el destino de quienes más ama.

Villeneuve dirige a partir de un guion coescrito junto a Brian K. Vaughan, basado en las novelas de Frank Herbert.

El filme está producido por los nominados al Oscar Mary Parent, Cale Boyter, Villeneuve, Tanya Lapointe y Joe Caracciolo; con la producción ejecutiva de Joshua Grode, Thomas Tull, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Kevin J. Anderson, Richard P. Rubinstein, John Harrison y Jessica Derhammer.

Acompañando a Villeneuve detrás de cámaras se encuentran el director de fotografía ganador del Oscar Linus Sandgren, el diseñador de producción ganador del Óscar Patrice Vermette, el editor ganador del Oscar Joe Walker, la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Jacqueline West, la directora de casting nominada al Óscar Francine Maisler y el compositor ganador del Oscar Hans Zimmer. Dune: Parte tres llega a los cines el 17 de diciembre.