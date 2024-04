Eduardo de la Puente sufrió un ACV: cómo sigue su salud

Asimismo, explicó que en ese momento: “Estoy siendo muy bien atendido por los médicos. Estoy acompañado por mi familia, por amigos, que me están cuidando muchos, y por esta maquinita que hace ‘pin’ (monitor de signos). Cosas que pasan, pronto habrá más información”.

Entre algunas frases que destacaron se encontraban: “No, Edu! Y nosotros pensando que era dengue! Menos mal que fuiste al médico! Mejorate!”, “Fuerza, Edu! Acá esperamos tu regreso!”, “Abrazo enorme, Edu querido!”, “Viejo querido mucha fuerza . Te queremos mucho”.