EE.UU.: masacre en escuela regresa en fuerte testimonio

El documental “Us Kids” (“Nosotros los niños”) fue dirigido por Kim A. Snyder, quien en 2016 hizo una película sobre otra notoria masacre en Connecticut, donde un joven de 20 años con un rifle semiautomático mató a 20 niños de entre seis y siete años en la escuela primaria Sandy Hook. Casualmente, Snyder estaba en Florida hace dos años en el día de San Valentín, cuando tuvo lugar la masacre en Parkland. “Yo estaba allí en Florida cuando todos estos chicos comenzaron a exigir cambios en la capital del estado, y me di cuenta de que tenía que hacer esto”, dijo la directora.

“Us Kids” está contado desde la perspectiva de los supervivientes, cuya furia, dolor y frustración pueden verse “transformándose en pura acción, determinación y esperanza”, dijo Snyder. Los sobrevivientes de Parkland “no son distintos de muchos otros jóvenes que han actuado como catalizadores de grandes movimientos. Los movimientos más importantes siempre han sido dirigidos por la juventud”, dijo la directora. “Había una nación de jóvenes traumatizados que estaba lista para ser activada, y cuando Emma González se levantó y dio aquel discurso ‘es todo mentira’, fue como si un fósforo se encendiera en un tanque de gasolina. Era una nación de jóvenes que estaban listos para movilizarse”, dijo.

Snyder admite que le tomó tiempo ganarse la confianza de los adolescentes y convencerlos de que le permitieran filmar sus pasos a medida que se convertían en activistas. “Estaban traumatizados. La prensa, por muy bien intencionada que sea, a veces también es un trauma añadido”, dijo. “Así que esperé. Los seguí por el país todo el verano, como si fueran una banda de rock. Tenía que volverme parte de ellos”, prosiguió. “Y me tomó dos años ganarme esa confianza”.

Snyder espera que el mensaje de “Us Kids” sea discutido por la clase política durante este año electoral y también en los debates presidenciales previos a los comicios de noviembre. Dijo que las cifras de muertos y heridos por los tiroteos masivos muestran que el país enfrenta “una crisis de salud pública”.

Es un tema delicado que divide aguas entre los votantes republicanos de Donald Trump, quienes defienden con fervor la libre portación de armas, y el partido Demócrata, que quiere implementar más controles a su venta. Snyder también espera que el activismo de la joven generación resuene en las audiencias de mayor edad. “Es una historia de madurez que nos recuerda quiénes éramos, que no aceptábamos un no como respuesta y que no podemos defender la apatía”, dijo.