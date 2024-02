Einstein en el centro de un apasionante docudrama de Netflix

¿De veras Albert Einstein tuvo como guardaespaldas a dos chicas inglesas? Se sabe que tuvo dos esposas en otros tantos matrimonios, y se le ha registrado un mínimo de seis amantes en sus años de soltería, pero lo de estas muchachas, todo el día junto a él, escopeta en ristre, escuchándolo y cuidando su seguridad, tal como ahora vemos en el docudrama “Einstein y la bomba”, bueno, puede que sea una simple licencia artística para amenizar el relato, y también puede que sea cierto. En todo caso, habría que consultar un libro de reciente edición, “Saving Einstein. When Norfolk Hid a Genius. The Double Life of Oliver Locker-Lampson”, todavía sin edición en español.