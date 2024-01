El actor Shia LaBeouf podría dejar su carrera para convertirse en cura

Shia LaBeouf podría dejar la actuación para convertirse en sacerdote católico. La sorprendente noticia llega después de que la "Capuchin Franciscans - Western America Province" anunciara que el actor se había unido oficialmente a la Iglesia , habiendo sido confirmado en la Parroquia Old Mission Santa Ines en Solvang, California, el 31 de diciembre.

La organización dijo que creen en el “poder transformador de la fe” y el impacto que puede tener en las vidas, y agregó que se sienten “humildes y agradecidos de caminar junto a Shia mientras da este importante paso en su viaje espiritual”.

Su publicación continuaba: “Los invitamos a unirse a nosotros para celebrar esta ocasión trascendental y a mantener a Shia LaBeouf en sus oraciones mientras continúa profundizando su fe y buscando la guía de Dios en su vida. Que su ejemplo inspire a otros a explorar sus propios caminos espirituales y encontrar consuelo en el amoroso abrazo de la Iglesia”.

La publicación incluía imágenes de la confirmación de LaBeouf, mostrando al actor sonriendo mientras posaba con los sacerdotes y arrodillado ante el altar.

image.png Shia LaBeouf y los sacerdotes que lo acompañaron en su confirmación.

El acercamiento de Shia LaBeouf a la religión católica

El patrocinador de la confirmación de LaBeouf, el fraile capuchino Alexander Rodríguez, dijo que el actor comenzó a abrazar la fe mientras trabajaba en su película de 2022 Padre Pío, en la que interpretó a un sacerdote italiano que recibe los estigmas, y ahora aspira a convertirse en diácono.

Rodríguez le dijo a la Agencia Católica de Noticias: “Él simplemente dijo espontáneamente: 'Quiero ser diácono', y todavía se siente así”.

El actor ha protagonizado anteriormente varios éxitos de taquilla importantes, incluida la franquicia Transformers e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, aunque no regresó como el hijo de Indiana en The Dial Of Destiny. En años más recientes, ha centrado su atención en proyectos independientes más pequeños.