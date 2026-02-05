El hijo de la princesa de Noruega negó haber drogado a las víctimas de la causa por violación

El joven de 29 años tiene 38 cargos en su contra por delitos sexuales y otras faltas. En una nueva jornada de juicio negó las causas por violación.

El hijo de la princesa de Noruega , Marius Borg Høiby , atraviesa un proceso judicial por un total de 38 cargos por delitos sexuales, portación de sustancias y agresiones físicas, entre otros. En la tercera jornada de juicio, el monarca negó haber drogado a terceras personas luego de que una presunta víctima afirmara haber consumido algo "sin saberlo".

"Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%", respondió la victima al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado. Sin embargo, este jueves Høiby retomó sus explicaciones iniciadas la víspera en el tribunal y negó la acusación: " Nunca drogué a nadie, al menos que yo sepa ", sostuvo.

Durante esta nueva jornada, el fiscal Sturla Henriksboe le hizo varias preguntas al joven, incluidas aquellas sobre el uso de sustancias con terceras personas. "¿La drogaste?", preguntó el letrado acerca de la presunta víctima en un hecho que se remonta a 2018.

Durante esta nueva jornada, se le preguntó a Marius sobre presuntas violaciones cometidas en 2018 con las víctimas estando inconscientes.

"Nunca", respondió Marius a lo que Henriksboe le preguntó si conocía drogas que pudieran "dopar", como la ketamina, y si podría tener acceso a ellas. El joven respondió que sí a ambas consultas.

Por su parte, el abogado de la víctima John Christian Elder le preguntó al acusado qué pensaba sobre el hecho de que se le imputaran cargos de violación cuando las presuntas víctimas estaban dormidas o inconscientes: "No recuerdo ese episodio, así que no sé si hubo consentimiento o no", contestó el joven.

"Mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol": la confesión del hijo de la princesa heredera de Noruega

En el segundo día del juicio que sacude a la monarquía noruega, Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, declaró este miércoles ante el tribunal de distrito de Oslo y describió una vida marcada por los excesos, la exposición pública y una búsqueda constante de validación. Visiblemente afectado, explicó que su conducta estuvo atravesada por lo que definió como “una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada”, una presión que, según dijo, lo acompañó desde la infancia.

“A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa”, sostuvo ante los jueces, antes de detallar cómo esa identidad pública condicionó sus decisiones personales. “He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, afirmó, al tiempo que aseguró haberse sentido “atosigado” por la prensa desde que tenía apenas tres años.