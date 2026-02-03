Escándalo real en Noruega: comenzó el juicio contra el hijo de la princesa Mette-Marit por violación y abuso sexual

Marius Borg Høiby enfrenta a la Justicia por delitos como violencia física, psicológica y sexual, además de portación ilegal de estupefacientes. Acumula cargos desde 2024.

La justicia de Noruega abrió este martes el juicio por violaciones y maltrato contra el noble Marius Borg Høiby , hijo de la princesa heredera Mette-Marit. La realeza del país escandinavo suma un nuevo capitulo de turbulencia luego de que la mujer apareciera, además, en los archivos del caso contra Jeffrey Epstein: .

La monarquía noruega ya atravesaba un momento de máxima tensión tras la filtración de nuevos documentos vinculados al caso del financista : allí se mencionó a Mette-Marit en más de mil ocasiones, una situación que se suma al inminente juicio contra su hijo mayor Marius.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero, Haakon , Høiby enfrenta 38 cargos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, violencia física y psicológica, y un delito contra la legislación sobre estupefacientes.

En la primera jornada del juicio en Oslo, Høiby negó las acusaciones de violación, mientras reconoció casi por completo algunos de los demás cargos. En total, se expone a una pena de 16 años de cárcel.

Además, el joven de 29 años fue arrestado el domingo por nuevas sospechas, entre ellas atentado contra la integridad física, amenazas con un cuchillo y la violación de una prohibición de contacto con una persona.

Høiby fue puesto en detención preventiva por cuatro semanas a petición de la policía, "debido al riesgo de reincidencia". Esta mañana se centró en la lectura de la acusación y hacia la tarde se espera la declaración de una primera presunta víctima de violación.

Antes del inicio del juicio oral, el fiscal Sturla Henriksbø afirmó a la AFP que Høiby no sería tratado "ni con más indulgencia ni con mayor severidad" debido a sus vínculos con la familia real.

Detenido en 2024 y varias víctimas de puñetazos: sus antecedentes

Høiby fue detenido el 4 de agosto de 2024 por sospechas de agresión contra su pareja la noche anterior. Días después, sostuvo que actuó "bajo la influencia de alcohol y cocaína tras una discusión" y aseguró sufrir "trastornos mentales", por lo que lucha "desde hace mucho contra la dependencia" de las drogas.

La investigación policial permitió hallar indicios de otros delitos, incluyendo la presunta violación de cuatro mujeres en condiciones de no poder defenderse y que incluso él mismo lo filmó.

En enero, la policía anunció seis nuevos cargos, entre ellos uno por infringir la ley de estupefacientes al haber transportado 3,5 kg de marihuana en 2020, hecho que Høiby reconoció.

En total, siete personas son consideradas presuntas víctimas del hijo de Mette-Marit, una de ellas la modelo Nora Haukland, quien habló públicamente de la violencia sufrida: entre 2022 y 2023, mientras mantenían una relación, Høiby la golpeó en la cara en repetidas ocasiones con patadas y puñetazos, la agarró del cuello, la empujó y la insultó.

Se trata del peor escándalo que haya conocido la familia real noruega hasta ahora, un caso que erosionó la imagen de la institución, pese a la popularidad del rey rey Harald V y la reina Sonia, ambos de 88 años.