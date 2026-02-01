Netflix sumó a su catálogo una serie que fue un éxito en todo el mundo y se convertirá en tu favorita + Seguir en









La vida de la neurocirujana de Boston da un giro inesperado cuando enfrenta problemas legales y tiene que volver a su pueblo natal.

La serie, recientemente estrenada, ya está causando furor en Netflix. Netflix

Netflix sigue incorporando producciones internacionales que conectan con el público global, y entre las más destacadas ahora figura una serie que combina drama, romance y paisajes espectaculares enmarcados en la vida rural. Aunque muchas veces pensamos en una película cuando hablamos de entretenimiento para maratonear, hay series que funcionan igual de bien y capturan tu atención desde el primer episodio.

La producción que todos están descubriendo en Netflix es Sullivan’s Crossing, un drama romántico que ya fue un fenómeno en Canadá y Estados Unidos, y ahora se afianza como una de las favoritas en la plataforma al atraer tanto a fans de historias emotivas como a quienes disfrutan de personajes complejos y relaciones humanas profundas.

Sullivans Crossing Una serie imperdible, cuya tercera temporada está en camino acaba de llegar a Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Sullivan’s Crossing, la serie furor en Netflix Sullivan’s Crossing sigue a Maggie Sullivan, una neurocirujana cuya vida aparentemente perfecta en Boston da un giro inesperado cuando enfrenta problemas legales y decide volver a su pueblo natal en la rural Nova Scotia. Al regresar a Sullivan’s Crossing, se reencuentra con su padre, Sully, y empieza un proceso de introspección y sanación personal, replanteándose sus prioridades y su futuro.

En ese entorno tranquilo y lleno de personajes entrañables, Maggie también se encuentra con Cal, un hombre que desafía sus expectativas y la invita a abrirse al amor y a nuevas oportunidades fuera de la vida que había planeado. La serie explora temas de familia, segundas oportunidades y cómo enfrentar los desafíos del pasado para construir algo nuevo.

Netflix: tráiler de Sullivan’s Crossing Embed - Sullivan's Crossing Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix=31 de Enero Netflix: elenco de Sullivan’s Crossing Morgan Kohan (Maggie Sullivan)

Chad Michael Murray (Cal Jones)

Scott Patterson (Harry “Sully” Sullivan)

Tom Jackson (Frank Cranebear)

Andrea Menard (Edna Cranebear)

