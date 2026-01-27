El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas tras compartir escenario con Javier Milei

La entidad decidió apartar al legendario artista de folkore luego de su actuación en Jesús María por ser algo “incompatible con la esencia criolla”.

Luego de su participación en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María, que contó con la presencia del presidente Javier Milei , el Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas , lo que generó un fuerte revuelo dentro del mundo del folklore.

A través de un comunicado, la entidad dio a conocer su decisión, argumentando que la actuación del cantante en un acto popular junto al mandatario resulta “incompatible con la esencia criolla” y que "las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales" de la agrupación.

“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder ”, señalaron, marcando que la imagen del artista junto al Presidente no fue interpretada como un gesto aislado, sino como una contradicción respecto del movimiento cultural que representan.

En ese senntido, enfatizaron: "Raíces Criollas nació y se consolidó defendiendo el folclore como expresión del pueblo, de la solidaridad, de la justicia social y de una cultura profundamente arraigada en la identidad nacional".

"La Asociación Federal de Raíces Criollas continuará trabajando por un folclore comprometido con su gente , su historia y su futuro", concluyeron.

La palabra del Chaqueño Palavecino

Luego del revuelo generado por la decisión de la Asosiación, el cantante rompió el silencio en América TV, donde expresó: "No sé nada, vi desde ayer todo esto. Me suena raro".

Además, se refirió al momento en el que Javier Milei se subió al escenario y explicó: "Lo invité como a tantas autoridades. Me enteré un día antes de que iba a ir".

La presentación de Javier Milei con el Chaqueño Palavecino

El Presidente estuvo presente en la presentación del Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María. Una vez comenzado el show, el legendario artista de folclore agradeció la visita oficial y celebró el clima del festival: “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", expresó hacia la grada donde se ubicaba la comitiva presidencial.

Desde su ubicación, el jefe de Estado tomó el micrófono para agradecer el respaldo electoral de la provincia. El gesto fue correspondido tanto por el público como por la organización del festival, que proyectó en una pantalla gigante un mensaje de bienvenida: “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”.

El clímax de la noche llegó cuando el propio mandatario lanzó un pedido desde el público. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”, gritó, desatando el festejo de los presentes.

Ante el pedido, el artista desde el escenario redobló la apuesta: “Oh, me va a hacer que lo cante antes. ¿Lo querés cantar conmigo?”. El Presidente - quién ya tiene algunas presentaciones como cantante bajo el brazo - primero rechazó la invitación y se excusó con humor al afirmar que “no le da el piné” y que se consideraba un “amateur”. “Usted es un grande, yo solo un admirador”, remarcó.

Javier Milei Chaqueño Palavecino

Sin embargo, ante la insistencia del artista, Milei cedió y subió al escenario. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, dijo antes de fundirse en un abrazo con el mandatario.

Allí, abrazado por momentos con el Chaqueño Palavecino, Milei se animó a cantar algunos pasajes del tema. Incluso, el Presidente hasta interpretó el puente de la canción, a capela y ante la atenta escucha del artista. “¡Bien! Aprobado”, respondió el cantante mientras que Milei agradeció entre risas: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.