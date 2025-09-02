SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de septiembre 2025 - 08:00

El regreso triunfal de Viola Davis a Netflix: la historia de una mujer que cambió su destino

La ganadora del Oscar brilla con un papel que combina fuerza y emoción, y que arrasa con el Top 10 de lo más visto en la app de streaming.

Inspirada en hechos reales, la producción dirigida por Gina Prince-Bythewood muestra a las Agojie, guerreras africanas que revolucionaron el siglo XIX.

Viola Davis es una de las actrices más premiadas y aclamadas de Hollywood, pero también se distingue por ser una figura que sabe elegir proyectos que trasciendan las cámaras. Y su más reciente llegada a Netflix lo confirma: "La mujer rey", la película histórica que protagoniza lidera el Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming y reavivó el interés por un relato poco explorado en el cine.

Dirigida por Gina Prince-Bythewood, la producción combina acción, emoción y un trasfondo cultural que rescata la valentía de un grupo de mujeres guerreras africanas que marcaron un antes y un después en su época. Para la estrella, quien encarna a Nanisca, la general que lidera al regimiento de las Agojie, este papel no solo significó un reto físico, sino también la oportunidad de representar un legado de resistencia y empoderamiento femenino en la pantalla grande.

Tráiler de "La mujer rey"

¿De que trata "La mujer rey"?

La película nos transporta al reino de Dahomey, en África Occidental, durante 1820. Allí, Nanisca, lidera a las Agojie, un ejército compuesto íntegramente por mujeres que juraron proteger a su pueblo de los invasores y de la amenaza constante de la esclavitud.

Pero, lo que comienza como una liberación de prisioneras, desencadena un conflicto inminente. En medio de la tensión bélica, nuestra protagonista debe preparar a una nueva generación de guerreras que se incorporarán a las filas de su equipo. Entre ellas se encuentra Nawi, una joven rebelde y de carácter indomable que fue entregada al rey tras rechazar un matrimonio forzado.

TheWomanKing_eventimage_2

La relación entre maestra y aprendiz se convierte en uno de los ejes centrales de la historia. Ya que mientras Nawi aprende a luchar, Nanisca se enfrentará a sus propios fantasmas del pasado y a la responsabilidad de guiar a su grupo hacia la victoria.

Con escenas de batalla, vínculos de hermandad y dilemas morales que ponen a prueba la fuerza interior de los personajes, la producción narra mucho más que una guerra. Es un relato de resistencia, identidad y la búsqueda de libertad.

Reparto de "La mujer rey"

  • Viola Davis como Nanisca
  • Thuso Mbedu como Nawi
  • Lashana Lynch como Izogie
  • Sheila Atim como Amenza
  • Héroe Fiennes Tiffin como Santo Ferreira
  • John Boyega como el Rey Ghezo
  • Jordan Bolger como Malik
  • Jimmy Odukoya como Oba Ade
  • Masali Baduza como Fumbe
  • Jayme Lawson como Shante
  • Adrienne Warren como Ode

