El regreso triunfal de Viola Davis a Netflix: la historia de una mujer que cambió su destino

La ganadora del Oscar brilla con un papel que combina fuerza y emoción, y que arrasa con el Top 10 de lo más visto en la app de streaming.

Viola Davis es una de las actrices más premiadas y aclamadas de Hollywood, pero también se distingue por ser una figura que sabe elegir proyectos que trasciendan las cámaras. Y su más reciente llegada a Netflix lo confirma: " La mujer rey" , la película histórica que protagoniza lidera el Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming y reavivó el interés por un relato poco explorado en el cine.

Dirigida por Gina Prince-Bythewood , la producción combina acción, emoción y un trasfondo cultural que rescata la valentía de un grupo de mujeres guerreras africanas que marcaron un antes y un después en su época. Para la estrella, quien encarna a Nanisca, la general que lidera al regimiento de las Agojie, este papel no solo significó un reto físico, sino también la oportunidad de representar un legado de resistencia y empoderamiento femenino en la pantalla grande.

La película nos transporta al reino de Dahomey , en África Occidental, durante 1820 . Allí, Nanisca, lidera a las Agojie, un ejército compuesto íntegramente por mujeres que juraron proteger a su pueblo de los invasores y de la amenaza constante de la esclavitud .

Pero, lo que comienza como una liberación de prisioneras, desencadena un conflicto inminente. En medio de la tensión bélica, nuestra protagonista debe preparar a una nueva generación de guerreras que se incorporarán a las filas de su equipo. Entre ellas se encuentra Nawi, una joven rebelde y de carácter indomable que fue entregada al rey tras rechazar un matrimonio forzado.

La relación entre maestra y aprendiz se convierte en uno de los ejes centrales de la historia. Ya que mientras Nawi aprende a luchar, Nanisca se enfrentará a sus propios fantasmas del pasado y a la responsabilidad de guiar a su grupo hacia la victoria.

Con escenas de batalla, vínculos de hermandad y dilemas morales que ponen a prueba la fuerza interior de los personajes, la producción narra mucho más que una guerra. Es un relato de resistencia, identidad y la búsqueda de libertad.

Reparto de "La mujer rey"