"El Conjuro 4: Últimos Ritos" se convirtió en la película de terror con el mejor debut en taquilla de la historia







Dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves, El Conjuro 4: Últimos Ritos está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren.

Se trata de la última entrega de la historia principal dentro de la saga.

El Conjuro 4: Últimos Ritos tuvo un debut en cines mejor de lo esperado y ahora se ubica como el mayor arranque en la historia para una película de terror.

La novena entrega de la franquicia paranormal de Warner Bros. y New Line recaudó la suma de 194 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno. Ahora, estas ventas de entradas han eclipsado el récord histórico de terror establecido por It de 2017, con 190 millones de dólares.

La nueva película de "El Conjuro" también estableció un récord de terror en la taquilla internacional con 110 millones de dólares en su estreno. Antes de este fin de semana, It: Capítulo Dos de 2019 (92 millones de dólares) fue el mayor debut internacional de una película de terror.

Dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves, El Conjuro 4: Últimos Ritos está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren, dos investigadores paranormales que intentan expulsar a un demonio del hogar familiar. James Wan, creador de la franquicia, y Peter Safran regresaron como productores. El universo de "El Conjuro", que incluye varias secuelas y spin-offs como La Monja y Annabelle, es la franquicia de terror más taquillera de la historia, con más de 2.300 millones de dólares.

El récord de Warner Bros. en taquilla este 2025 Dado que esta película tiene un precio de 55 millones de dólares, ya es un éxito comercial para Warner Bros. El estudio acaba de hacer historia en taquilla al ser el primero en tener siete películas consecutivas en su estreno con ingresos superiores a los 40 millones de dólares.

Tras una mala racha con fracasos comerciales como Joker: Folie a Deux, Mickey 17 y The Alto Knights, Warner Bros. ha disfrutado de una notable racha con A Minecraft Movie, Sinners, Final Destination Bloodlines, F1 (que el estudio distribuyó para Apple), Superman y Weapons.