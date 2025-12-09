El director nominado al Globo de Oro, Jafar Panahi, fue condenado a prisión en Irán + Seguir en









Paahi es el director de "It Was Just An Accident", un thriller que narra la historia de un grupo de exprisioneros que buscan vengarse de un hombre que creen que fue su carcelero.

Panahi se encuentra actualmente fuera del país promocionando su nueva película.

La Justicia de Irán condenó, tras un juicio en ausencia, al cineasta nominado al Globo de Oro Jafar Panahi a un año de prisión y a la prohibición de viajar, acusado de “crear propaganda contra el sistema político”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Paahi es el director de It Was Just An Accident, un thriller que narra la historia de un grupo de exprisioneros que buscan vengarse de un hombre que creen que fue su carcelero.

La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de este año y fue nominada recientemente a los próximos Globos de Oro a Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Película de Habla No Inglesa. La película se rodó en Irán sin permiso del gobierno.

La condena a Jafar Panahi La semana pasada (1 de diciembre), el abogado de Panahi, Mostafa Nili, declaró a la Agence France-Presse que, además de la pena de prisión y la prohibición de viajar durante dos años, la sentencia incluía la prohibición de pertenecer a cualquier grupo político o social. Nili añadió que planean apelar la sentencia y que Panahi se encuentra actualmente fuera del país promocionando su nueva película.

Panahi ha cumplido dos condenas de prisión anteriores en Irán: dos meses de una condena de seis años en 2010 y siete meses en 2022, ambas debido a la naturaleza política de sus películas.

Las nominaciones a los Globos de Oro 2026 se anunciaron el lunes 8 de diciembre. Once Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, encabezó la lista con nominaciones en nueve categorías, incluyendo Mejor Película. El drama Sentimental Value le siguió de cerca con ocho nominaciones, mientras que el exitoso film de terror Sinners compite en siete categorías.