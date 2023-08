El documental "El silencio de los hombres" llega al Cine Gaumont

el_silencio_de_los_hombres_-_trailer (720p).mp4

Lucía Lubarsky sobre El silencio de los hombres

"Desde hace décadas los feminismos nos organizamos en redes, encuentros, manifestaciones masivas, creando prácticas colectivas y nuevas narrativas. Hace años que me vengo preguntando junto a amigas y compañeras sobre las inquietudes de los varones y sobre qué espacios encuentran y se dan para compartir sus miedos, sus contradicciones, las violencias que sufren y practican, su deseo, sus lugares de no saber. En definitiva, dónde están parados, qué sienten y qué registran y pueden decir de eso que sienten. Con 'El silencio de los hombres' busco construir una mirada atenta pero no ingenua, una observación crítica que abra la escucha suspendiendo juicios punitivos para entrar en estado de pregunta y retomar el ejercicio documental como oportunidad de entrar en conversación, como decía Eduardo Coutinho. Diría que la película es sobre todo la sensación que quede remanente una vez que se apague la pantalla, son las preguntas que puedan llevarse para hacerse junto con otros y otras. Espero que esa huella abra nuevos espacios de pensamiento aún desde la incomodidad".