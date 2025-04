El elenco de la película "The Breakfast Club" se reunió por primera vez desde 1985

El elenco de The Breakfast Club se reunió por primera vez en 40 años en la convención C2E2 en Chicago. Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy y Anthony Michael Hall finalmente se reunieron públicamente por primera vez desde el estreno de The Breakfast Club en 1985 el sábado (12 de abril), participando en una conversación por el 40° aniversario en la convención C2E2 en Chicago, donde se filmó la icónica película sobre la mayoría de edad.

“Me siento muy emocionada y conmovida de tenernos a todos juntos” , dijo Ringwald (Claire Standish) durante el panel, compartiendo que, aunque la mayoría del grupo ya se había reunido, era la primera vez que Estevez (Andrew Clark) se unía a ellos. “Ya no tenemos que usar la figura de cartón porque él está aquí. Me conmueve mucho que estemos todos juntos”.

Continuó: "Alguien me dijo que Molly dijo: '¿Será que a Emilio no le gustamos?'. Y eso me rompió el corazón. Y dije: 'No, claro que los quiero a todos'. Y eso tenía sentido, así que aquí estoy".

the-breakfast-club.webp Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Emilio Estevez y Anthony Michael Hall.

Durante el panel de reencuentro, Molly Ringwald, quien interpretó a Claire Standish, reveló que Hughes originalmente tenía una visión diferente para su personaje y para John Bender, interpretado por Judd Nelson: "Según tengo entendido, John Cusack iba a interpretar a Bender y Joan Cusack a Allison. No sé quiénes interpretarían los demás papeles".

Después de protagonizar Sixteen Candles, la actuación de Ringwald convenció a Hughes de elegirla para el papel de Claire, y Judd Nelson finalmente consiguió el papel del icónico Bender.

Estrenada en 1985, The Breakfast Club sigue a cinco estudiantes de secundaria de diferentes grupos sociales y ámbitos de la vida que se ven obligados a pasar juntos un día que les cambiará la vida durante una detención de fin de semana, y finalmente se dan cuenta de que son más parecidos de lo que imaginaban.