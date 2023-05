El emotivo discurso de Kate Winslet contra las redes sociales

La actriz británica Kate Winslet fue una de las protagonistas de la última edición de los Premios Bafta , pero no solo por llevarse el galardón a mejor actriz por su interpretación en la película I Am Ruth, en donde se mete en la piel de una madre preocupada por la salud mental de su hija y su relación con las redes sociales . Lo más especial del título es que el personaje de la joven lo interpreta

En el auditorio londinense del Royal Festival Hall , Winslet continuó con su poderoso discurso. "A las personas que están en el poder y que pueden hacer cambios, por favor, penalicen el contenido dañino. No lo queremos. Queremos recuperar a nuestros hijos . No queremos quedarnos despiertos, aterrorizados por la salud mental de nuestros hijos", insistió.

Su hija tampoco pudo contener las lágrimas y escuchaba emocionada a su madre en medio del público. "Para los jóvenes que se han vuelto adictos a las redes sociales y a su lado más oscuro: esta no tiene por qué ser vuestra vida. Este mundo no es sano. Por favor, pidan ayuda. No hay vergüenza ninguna en admitir que se necesita apoyo", aseguró la actriz.