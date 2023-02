El enojo de Andrés Ciro Martínez: "No saben ni como me llamo"

"Bienvenida la nueva camada de periodistas atenta a la actualidad de las bandas sea cual sea el estilo que toquen y su público, buscando la objetividad y la diversidad, y no siendo un ‘club de amigos’" mencionó Ciro y debió, posteriormente, hacer algunas aclaraciones sobre sus conceptos.

Luego indicó que "el comentario vino por esos medios q dicen ser de música y claramente no ven tu show y no registran que hubo 40 músicos (con la sinfónica) sobre el escenario versionando temas. Algo q nunca se hizo en el Cosquín. Y que es jugado xq muchas cosas pueden fallar con 30 min de armado…".

El músico aclaró que las críticas no venían para atacar a Bebe Contepomi, a quien definió como un amigo, sino contra aquellos periodistas que cubrieron el evento sin asistir. "No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del que canta. Y me ponen ‘Ciro’ entre comillas" agregó.

Simple. No fueron. No pueden no haber registrado al menos el esfuerzo y la apuesta a abrir en un festival un show con 33 invitados. Pero todo queda claro cuando, como tuiteó recién alguien, no saben ni el nombre del q canta. Y me ponen "Ciro" entre comillas. 27 años llenando — Andres Ciro Martinez (@ciroylospersas) February 21, 2023

"Nunca les gustó el rock. Desde Los Piojos pasamos por esto. No quiero ampliar y hacerlo político aunque en parte lo sea. Nunca transé con ningún medio. Me parece una falta de respeto no hacia mí, sino hacia El esfuerzo de tanta gente para montar algo distinto" concluyó.