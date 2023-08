El ex NFL Michael Oher demandó a su familia y dijo que la película "The Blind Side" es una mentira

La petición dice: "Desde al menos agosto de 2004, los tutores han permitido que Michael, en concreto, y el público, en general, crean que adoptaron a Michael y han utilizado esa falsedad para obtener ventajas económicas para sí mismos y para las fundaciones de las que son propietarios o que controlan. Todo el dinero obtenido de esta manera debe, en conciencia y equidad, ser restituido y pagado a Michael Oher".

La historia de Michael Oher en The Blind Side

The Blind Side o Un sueño posible en Hispanoamérica; es una película dramática basada en el libro The Blind Side: The Evolution of a Game de Michael Lewis. La misma estaba inspirada en la vida de Michael Oher.

Por la producción, Sandra Bullock recibió un Oscar como Mejor actriz. Dirigida y escrita por John Lee Hancock, quien afirmó que el núcleo central de la película es la relación que tienen Leigh Anne Tuohy y Michael Oher y cómo evoluciona la familia a lo largo de la película, pero también quiere dar respuesta a “¿Quién es Michael Oher y qué estrellas se han alineado para que un chico de los suburbios de Memphis llegue a brillar tanto?”. Durante toda la cinta hay numerosas fotos, diálogos, referencias o cameos de la verdadera familia Tuohy