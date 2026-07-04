El fenómeno infantil que llena Arenas: Bely y Beto en Argentina

El nuevo espectáculo “El Boom de la Diversión” es una propuesta totalmente renovada que promete conquistar a chicos y grandes con música, color, humor y mucha alegría.

El fenómeno infantil latinoamericano Bely y Beto llega por primera vez a Argentina con su nuevo espectáculo “El Boom de la Diversión” , una propuesta totalmente renovada que promete conquistar a chicos y grandes con música, color, humor y mucha alegría.

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El espectáculo propone una experiencia inolvidable para toda la familia, combinando magia, música, coreografías llenas de energía y emocionantes aventuras, en una puesta de gran nivel pensada para que niños y adultos canten, bailen y se diviertan juntos.

En esta nueva aventura, Bely, Beto y todos sus amigos invitan al público a disfrutar de sus canciones más queridas en un show dinámico que celebra la imaginación, la amistad y la alegría que caracteriza a este entrañable universo infantil.

Con más de dos décadas de trayectoria, Bely y Beto se han consolidado como uno de los proyectos de entretenimiento infantil más relevantes de México y Estados Unidos, manteniendo una fuerte conexión con el público a través de distintas generaciones.

Más del 70% de su audiencia está conformada por familias que crecieron con sus personajes y que hoy comparten esa experiencia con sus propios hijos, convirtiendo cada show en un verdadero espacio de encuentro familiar.

En el mundo digital, Bely y Beto también se posicionan entre los contenidos infantiles más exitosos de habla hispana, acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Una gira internacional en expansión

El pasado 30 de noviembre comenzó la gira “El Boom de la Diversión” en la monumental Arena Monterrey con un lleno total. A lo largo de los últimos años, el dúo ha alcanzado múltiples funciones sold out en algunos de los recintos más importantes de México, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México.

Entre sus hitos más destacados se encuentra su décima presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los recintos más prestigiosos del continente y catalogado por la revista Pollstar como uno de los mejores del mundo.

En 2025, Bely y Beto también dieron un paso importante en su expansión internacional con su llegada a Madrid con el “Sueños Tour”, marcando su primera presentación en Europa.

En 2026, el tour internacional continuará su expansión por Sudamérica con presentaciones en Colombia, Argentina, Perú y Chile.

Con una producción completamente renovada, escenografía impactante, efectos visuales y toda la energía de sus personajes, Bely y Beto prometen un espectáculo inolvidable que hará cantar, bailar y soñar a toda la familia.

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