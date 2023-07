El final alternativo de Titanic genera nuevos rechazos

Tal es el caso, que esta semana un grupo de fans del taquillero largometraje criticaron las escenas de un final alternativo, y agradecieron que no haya llegado a los cines.

En un intento de evitar que Rose lance el corazón del mar al agua, Brock Lovett, uno de los científicos, se acerca y le pide que no lo haga. Es allí cuando ella le extiende la joya a su mano, se la deja ver y luego de una profunda reflexión la devuelve al lecho marino, donde yacen los restos de Jack y de todos los fallecidos en la embarcación hundida.

“Usted busca tesoros en los lugares equivocados, Sr. Lovett. Solo la vida no tiene precio y hace que cada día cuente”, comenta Rose al tiempo que retira de entre las manos su collar y lo deja caer al mar. Además del rostro de sorpresa de todos los presentes, Lewis Bodine, otro de los participantes de la expedición, corre hasta las barandillas y expresa con lamento: “¡Eso realmente apesta, señora! “.

Luego de esa situación, Lovett entiende el mensaje de la mujer y comienza a reír. En medio de la multitud de personas en la proa del barco, realiza un gesto con la cabeza e invita a bailar a Lizzy. En tanto, Rose mira fijo al cielo y segundos la escena más tarde cambia a la parte final, en la que se enseñan los retratos de ella en su juventud y se termina el largometraje.

Titanic - Final Alternativo (Subtitulado).mp4 20th Century Fox

Dicha escena estuvo en la mente de Cameron durante un largo tiempo, pero no prosperó y la original es la que todo el mundo conoció. No obstante, los usuarios celebraron que nunca llegara a publicarse tal cual, ya que es “hilarante” y “poco serio”. Además, algunos señalaron que esto habría “arruinado” por completo el final de la película, ya que el motivo de la conclusión sobre la historia de Rose y Jack debía quedar, en parte, en la interpretación libre de los espectadores y no que quedara tan explícita por el propio director.