El Goya fue para Almodóvar y "La odisea de los giles"

“La odisea de los giles” de Sebastián Borensztein, con Luis Brandoni y Ricardo Darín, ganó como Mejor Film Iberoamericano, con lo cual la Argentina es el país que acumula más premios en ese rubro: ya triunfó en 18 de las 34 ediciones. A recibirlo subieron los productores Matías Mosterein, Federico Posternak y Simón de Santiago. La emoción de la noche fue cuando Amaia Romero hizo una antológica versión de “La canción de Marisol”, y las tres hermosas hijas de Pepa Flores, alias Marisol, subieron a recibir el Premio a la Trayectoria para su madre, que hace 35 años se alejó de los escenarios y aún así la gente la sigue recordando.

Otros premios se repartieron entre la coproducción hispano-argentina “Mientras dure la guerra”, de Alejandro Amenábar (cinco), “La trinchera infinita”, “O que arde” (Benedicta Sánchez, de 84 años, Premio Revelación), el documental “Ara Malikian, una vida entre las cuerdas”, sobre el violinista libanés refugiado en España, el dibujo “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, “Quien a hierro mata”, “Intemperie”, “La hija de un ladrón” y “El hoyo”. Una frase para el recuerdo: “Recibo este premio justo a los tres años de haber sufrido un paro cardíaco. Y no solo estoy vivo, sino que me siento vivo” (Antonio Banderas). Y otra: “Almodóvar, eres un prodigio de síntesis. Has pasado de ‘Todo sobre mi madre’ a ‘Todo sobre mí’” (Andreu Buenafuente, animador de la ceremonia).

Paraná Sendrós