El insólito cruce de Anamá Ferreira a Fabián Cubero

"¿Por qué te parece que un MONO asusta? ¿por que es negro y feo? Es discriminación", concluyó tajante la brasileña, que hace décadas vive en Argentina.

El posteo generó todo tipo de repercusiones, y seguramente por eso al rato Anamá se arrepintió y borró su mensaje de la red social del pajarito.

Lo cierto es que Mica, al subir la foto, pretendió mostrar cómo su pareja jugaba con Luca, bajo el título jocoso de "no madura".

"¿Vos creés que no lo vas a asustar al nene? ¿Es necesario?", le pregunta la ex Combate. Mientras que el ex jugador de Vélez Sarsfield, entretenido con el juego con su niño, reaccionó con tranquilidad: "No, no se asusta".