Blake Lively recibió u$s400.000 tras su reclamo por gastos legales en la causa contra Justin Baldoni

La actriz había solicitado una suma mucho mayor a lo que recibió finalmente. El monto quedó confirmado luego de que el juez de la causa sostuviera que ella no debería haber reclamado por otros gastos "entrelazados".

A principios de este año, el juez desestimó parte de la demanda de Lively y al poco tiempo ambos llegaron a un acuerdo para finalizar el caso.

La actriz Blake Lively recibió una suma cercana a u$s400.000, de unos casi u$s8 millones originales que solicitó en su reclamo hacia su antiguo compañero de reparto Justin Baldoni , para cubrir sus honorarios y gastos legales en la demanda por difamación que él interpuso.

Inicialmente, Lively demandó a Baldoni, su coprotagonista y director de la película de 2024 "Romper el Círculo", por acoso sexual y represalias , antes de que él la contrademandara por difamación. Un juez desestimó su demanda por difamación en 2025 y ella argumentó que tenía derecho a u$s7,5 millones para cubrir los honorarios de sus abogados y u$s540.000 para otros gastos.

Sin embargo, el juez de la causa dictaminó que debía recibir una cantidad considerablemente menor, en base a un total de u$s407.451 , porque solicitó dinero para más personas y más tiempo del necesario para defenderse de la demanda por difamación. Según el magistrado, ella no debería haber reclamado dinero por otros gastos "entrelazados" relacionados con la batalla legal más amplia y adoptó un "enfoque indiscriminado" para calcular cuántas horas de trabajo de abogados podía reclamar.

Baldoni negó haber acosado a Lively o haber orquestado una campaña de desprestigio contra ella . A principios de este año, el juez desestimó parte de la demanda de Lively y al poco tiempo ambos llegaron a un acuerdo para finalizar el caso.

El juez permitió que la actriz recuperara algunos gastos en virtud de una ley de California de 2023 diseñada para proteger a las denunciantes de acoso sexual de las demandas por difamación en represalia interpuestas por los hombres a los que acusaron.

"Como hemos dicho desde el primer día, el caso de Blake Lively nunca se trató de dinero, sino de responsabilidad", sostuvo la defensa de la actriz mientras el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró: "El fallo representa una victoria significativa para mis clientes y envía un mensaje claro de que, por muy poderoso que uno sea, los tribunales no son un lugar para aprovecharse de la ley en beneficio propio".

Justin Baldoni rompió el silencio y habló del conflicto con Blake Lively: "Hubo momentos muy traumáticos"

A dos años del escándalo detrás de las grabaciones de "Romper el círculo", el actor Justin Baldoni habló por primera vez sobre su batalla legal con la actriz Blake Lively tras el acuerdo establecido por ambas partes y el impacto que la disputa tuvo en su vida.

A través de una publicación que publicó en conjunto con su esposa Emily Baldoni, hace dos meses, la pareja describió la situación como un momento marcado por "la injusticia" y el dolor, aunque destacaron el apoyo recibido por su círculo íntimo: "Hemos tenido que lidiar con tantas cosas y tratar de comprender cómo pudo ocurrir algo así, y más aún bajo la apariencia de una lucha por las mujeres", declaró la pareja del actor.

"Esa gratitud tampoco anula la injusticia y el dolor que hemos sentido durante los últimos años. Hemos tenido que lidiar con muchas cosas e intentar comprender muchas otras, como por ejemplo, ¿cómo pudo suceder algo así?", cuestionó. "La verdad es que ha habido momentos muy traumáticos para nosotros como familia y por eso es tan difícil hablar", señaló en el clip donde se evitó nombrar a Blake Lively.