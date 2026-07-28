Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes dejó de usar legalmente el apellido de su padre

Suri, la hija de Tom Cruise con Katie Holmes , tras varios años de distanciamiento renunció legalmente al apellido de su padre .

La joven de 20 años, que asiste a la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, ha cambiado legalmente su apellido de Cruise a Noelle, el segundo nombre de su madre, según indica el portal Entertainment Weekly.

En 2024, el portal The Independent informó por primera vez que Suri usaba un apellido diferente cuando se graduó de la escuela secundaria, y que "Suri Noelle" figuraba en el folleto de graduación de la escuela secundaria LaGuardia en Manhattan.

Se cree que Cruise y Suri están distanciados, ya que no se les ha visto en público desde que la estrella de Misión Imposible y Holmes se divorciaron en 2012.

Cruise y Holmes se conocieron en 2005 y dieron la bienvenida a Suri un año después, para luego casarse en 2006 en una ceremonia en Italia. Holmes solicitó el divorcio en junio de 2012, tras más de cinco años de matrimonio.

Page Six ha informado de que Suri está inscrita en el censo electoral del estado de Pensilvania, donde está a punto de comenzar su tercer año en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. Cruise y Holmes aún no se han pronunciado públicamente sobre el cambio de nombre de Suri.

El caso de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie

Con el cambio de nombre, Suri se une a la lista de los antiguos hijos de Jolie-Pitt. La semana pasada, Vivienne, la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó una solicitud formal ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para eliminar el apellido de su padre. Presentó la documentación el día de su decimoctavo cumpleaños para que su nombre legal sea Vivienne Marcheline Jolie.

Las hermanas de Vivienne, Zahara y Shiloh, y su hermano mayor, Maddox, también eliminaron el apellido Pitt de sus nombres. Dos de los hijos de la expareja, el hermano gemelo de Vivienne, Knox, y su segundo hijo, Pax, aún no han emprendido acciones legales para hacer lo mismo.