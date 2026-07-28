La justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y él volvió a apuntar contra Wanda Nara y un ex: la nueva guerra

El futbolista celebró la resolución de la Corte de Apelación de Milán y lanzó mensajes contra la conductora y un conocido que, según escribió, "terminó preso".

Wanda respondió con videos del robo en su casa de Milán y cuestionó la actitud de Icardi por la documentación de sus hijas.

La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi en el proceso de divorcio con Wanda Nara . La Corte de Apelación de Milán declaró "inadmisible" el recurso presentado por la empresaria contra el rechazo de sus reclamos económicos.

Tras conocerse la resolución, el futbolista publicó una serie de historias de Instagram, en las que volvió a cargar contra la mediática con frases provocadoras y dejó una llamativa referencia a un conocido de la conductora que, según escribió, "terminó preso" .

La nueva resolución fue dictada por la Corte de Apelación de Milán y favoreció a Mauro Icardi dentro del proceso de divorcio que mantiene con Wanda Nara. Según comunicó el propio futbolista a través de sus historias de Instagram, el tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por la empresaria luego de que, semanas atrás, una jueza rechazara los reclamos económicos que había formulado.

En su publicación, el futbolista comenzó escribiendo: "Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución" . A continuación explicó que Wanda había solicitado una compensación económica de 250.000 euros mensuales para ella, 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y otros 100.000 euros mensuales en concepto de compensación por el divorcio .

Sobre ese punto, el delantero sostuvo: "La jueza rechazó esta locura el 1° de junio de 2026" , en referencia a la primera decisión que desestimó esos pedidos.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. De acuerdo al relato de Icardi, la defensa de la mediática apeló para intentar revertirla, aunque el resultado volvió a favorecerlo.

"No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", expresó.

Y continuó: "Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".

En concordancia con la documentación difundida, todavía resta que el tribunal dicte la sentencia definitiva. Además, en el fallo compartido por el periodista Gustavo Méndez en "La mañana con Moria" (eltrece), Nara deberá devolver 3500 euros a su exmarido por los honorarios profesionales de los abogados involucrados.

Nueva guerra en redes: acusaciones y videos

Luego de celebrar el fallo favorable de la Justicia italiana, Mauro Icardi volvió a utilizar su cuenta de Instagram para enviar un nuevo mensaje dirigido a Wanda Nara.

El futbolista compartió una ilustración realizada con inteligencia artificial en la que aparece sentado sobre un trono, representado como un rey frente a un tablero de ajedrez en el que todas las piezas permanecen caídas, excepto la suya.

"El rey no discute con los peones. Solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida", escribió.

En la misma publicación agregó otra frase que fue interpretada como una referencia directa a una persona cercana a Wanda: "O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso".

Aunque no dio nombres, algunos usuarios entendieron que podía estar dirigido a Martín Migueles, actual pareja de Nara, quien fue vinculado públicamente con causas judiciales por su relación comercial con Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio.

Otros, en cambio, consideraron que la referencia podía apuntar a L-Gante, quien fue condenado a tres años de prisión en 2023 por el cargo de privación ilegítima de la libertad y posteriormente fue absuelto de la acusación en octubre de 2024.

También puede apuntar a Nicolás Payarola, abogado de la mediática que terminó detenido por estafar a famosos y deportistas.

La respuesta de Wanda llegó pocas horas después. Primero compartió un fuerte descargo tras conocerse la resolución italiana y apuntó directamente contra el delantero: "Hoy la justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo la otra parte NO. De todos modos se sabe que en la sentencia final me corresponde".

"Baby busca trabajo y deja de pensar en mi, en tus vacaciones. Pensá en TUS hijas que el 3 de agosto empiezan las clases, y que ya manifestaron la tristeza por tú negativa a darles lo que les ROBARON", expresó.

Y añadió: "¿Que extraño no? Parece que personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor? Yo tengo pasaporte, ellas NO y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Busca trabajo y cumplí como padre".

Más tarde, la empresaria volvió a referirse al robo que sufrió días atrás en su casa de Milán y compartió por primera vez videos de las cámaras de seguridad del domicilio.

En ellos, puede observarse a cuatro personas recorriendo distintos sectores de la vivienda mientras dentro de la propiedad estaban sus hijos mirando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Junto a una de las grabaciones, Wanda relató el momento que vivieron los chicos: "22.34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa".

En otra publicación, se preocupó por el momento que atraviesa su familia. Entre lo robado se encontraban los pasaportes de Francesca e Isabella, situación que les impide regresar al país hasta obtener nuevos documentos.

Fue entonces cuando volvió a responsabilizar públicamente a Icardi y lanzó una grave acusación: "Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver".

Además de las grabaciones del robo, Wanda mostró una imagen de la denuncia presentada por su madre, Nora Colosimo, quien era la adulta responsable que se encontraba con los cinco chicos cuando ocurrió el asalto.