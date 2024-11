Elecciones en EEUU: qué famosos ya votaron antes del supermartes

Ariana Grande, por su parte, también posteó una selfie, contó que votó en Florida y mostró su apoyo a Kamala Harris etiquetando a la candidata presidencial demócrata.

“Cumplí con mi deber cívico”, escribió la actriz Michelle Pfeiffer junto a una divertida foto en donde se la puede ver en primer plano con el sticker en su nariz. La artista Billie Eilish hizo de la votación un momento familiar y se acercaron hasta el correo con sus padres, Maggie Baird y Patrick O’Connell.

Embed - Michelle Pfeiffer on Instagram: "Did my civic duty! Did you know that most Americans can vote right now? Today, as we celebrate #VoteEarlyDay, take 30 seconds to find out your early voting options. Text VOTER to 26797. Let’s get this done! #iamavoter @iamavoter"